Stand: 06.09.2022 10:37 Uhr Musik für Kinder und Jugendliche: NDR Angebot „Discover Music!“ startet in neue Saison

Von Ernie und Bert über Kuno Knallfrosch und ein Mitsingkonzert bis hin zu den „Orchester-Detektiven“ und einem „Ligeti-Experiment“: Das NDR Musikangebot „Discover Music!“ für Kinder und Jugendliche startet mit vielfältigen Angeboten in die neue Saison. In der Elbphilharmonie oder dem Michel in Hamburg, im Sendesaal des Landesfunkhauses Niedersachsen in Hannover oder in Schulen und Kindergärten in ganz Norddeutschland – an vielen verschiedenen Orten können junge Menschen von drei bis 19 Jahren gemeinsam mit ihren Familien auf die Musikerinnen und Musiker des NDR Elbphilharmonie Orchesters, der NDR Radiophilharmonie, der NDR Bigband und des NDR Vokalensembles treffen.

Sesamstraße, Mitsingkonzert und ein „Zirkus Unsichtbar“: Das Programm in Hamburg

Zu Beginn der Saison im September in Hamburg können beim Familienkonzert Kinder ab drei Jahren zur Musik von Edvard Grieg im Rolf-Liebermann-Studio des NDR tanzen (17. September). „Hereinspaziert!“ heißt es dort im November bei NDR Brass, die das Studio in einen kunterbunten „Zirkus Unsichtbar“ verwandeln (18. November). Ein weihnachtliches Mitsingkonzert mit dem NDR Vokalensemble können Familien im Hamburger Michel erleben (20. Dezember). Und das NDR Elbphilharmonie Orchester lädt im Januar 2023 gemeinsam mit Ernie und Bert aus der „Sesamstraße“ in die Elbphilharmonie ein (28. Januar 2023). Einen Monat später sind dort die Abenteuer des „Kuno Knallfrosch“ mit der NDR Bigband zu erleben (26. Februar 2023).

Aus Anlass des 100. Geburtstags von Komponist György Ligeti steht im März 2023 die „ARD Woche der Musik“ unter dem Motto „Das Ligeti Experiment“ (20. Bis 26. März 2023). In diesem Rahmen sorgt das Bläserquintett des NDR Elbphilharmonie Orchesters für kurzweilige und fantasievolle Begegnungen mit Ligetis Bläserbagatellen. Auf dem Programm des NDR Jugendsinfonieorchesters stehen von Ligeti das „Poème Symphonique für 100 Metronome“ und das „Concert Romanesc“. Ein Ensemble der NDR Radiophilharmonie bereist in dieser Woche zudem Schulen in Niedersachsen und macht in einer Collage aus Musik, Schauspiel und Multimedia die Persönlichkeit Ligetis erlebbar.

Vom Zwergen-Abo bis zu den „Orchester-Detektiven“: Das Programm in Hannover

In Hannover führt das „Zwergen-Abo“, eine Konzertreihe für Kinder ab 3 Jahren, die Jüngsten in spielerisch konzipierten Konzerten in die Welt der Instrumente und der (klassischen) Musik heran (u.a. am 25./26. Februar 2023). Die „Orchester-Detektive“ mit Chef-Ermittler Malte Arkona bieten ein Angebot für Kinder ab 7 Jahren. Im Oktober nimmt er gemeinsam mit der NDR Radiophilharmonie und seinen Zuhörerinnen und Zuhörern Antonín Dvořáks „Sinfonische Variationen“ unter die Detektiv-Lupe. (07. Oktober 2022). Jugendliche und junge Erwachsene können in der Reihe „Spurensuche“ ebenfalls Erfahrungen mit dem Orchester machen und jede Menge Hintergrundwissen über die Welt der Musik sammeln. (u.a 01.12.2022)

Weitere Informationen zum Programm sowie zu Tickets sind unter ndr.de/discovermusic zu finden.

6. September 2022

