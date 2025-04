Stand: 01.04.2025 09:19 Uhr Micaela Schäfer im N-JOY Podcast „Flexikon“: „Ich weiß, dass ich mit 65 immer noch Erotik-Model sein werde.“

Was bedeutet Selbstbestimmung, wenn es um den eigenen Körper geht? In der aktuellen Folge des N-JOY Podcasts „Flexikon“ diskutieren Anne Raddatz und Steffi Banowski mit ihren „Flexpertinnen“ Julia Fritzsche und Micaela Schäfer über gesellschaftliche Normen, Doppelmoral und den Einfluss von Social Media auf die Nacktheitsdebatte.

Journalistin Julia Fritzsche macht im Podcast deutlich, dass Kleidungsvorschriften nicht nur Äußerlichkeiten betreffen, sondern tief in gesellschaftliche Machtstrukturen eingreifen: „Jede Kleiderregel, die nicht für alle gilt, die heißt Hierarchie. Ob Bikini-Pflicht, Kopftuchpflicht oder Hosenverbot, wie wir das früher hatten für Frauen. All das stellt eigentlich unsere Selbstbestimmung in Frage.“

Micaela Schäfer, bekannt für ihre freizügige Selbstdarstellung, bekennt, dass sie Nacktheit als Teil ihrer Identität betrachte – unabhängig vom Alter: „Jetzt arbeite ich gerade an neuen Projekten, wie man die Nacktheit auch alltagstauglich vermarkten kann. Es wird ja immer gesagt: Oh, jetzt wirst du aber langsam älter, wirst Du Dich da immer noch ausziehen? Erotik hat nichts mit dem Alter zu tun. Überhaupt nicht.“ Ihr Zukunftsbild ist klar: „Ich weiß, dass ich mit 60, 65 immer noch Erotik-Model sein werde."

In ihrem gemeinsamen Gespräch sind sich die beiden Podcasts-Hosts und ihre Gäste einig, dass die Debatte über Nacktheit weit mehr sei als eine Stilfrage: es gehe um Gleichberechtigung, Selbstbestimmung und gesellschaftlichen Wandel. Auch die Rolle von Social Media in diesem Zusammenhang wird kritisch beleuchtet.

Jetzt anhören: Die neue Folge vom "Flexikon". In der ARD-Mediathek und überall wo es Podcasts gibt: https://www.ardaudiothek.de/sendung/flexikon/94228018/

Über den N-JOY-Podcast "Flexikon"

Anne Raddatz und Steffi Banowski nehmen in "Flexikon" mit viel Witz und Wissen gesellschaftlich relevante, oft unbequeme Fragen unter die Lupe. Sie laden Gäste ein, die es wissen müssen – und liefern so eine perfekte Mischung aus Unterhaltung und Aufklärung.

1. April 2025

