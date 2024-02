Stand: 07.02.2024 17:45 Uhr Liveshow „Ich will zum ESC! - Die Entscheidung“: Kandidatin Bibiane Z krankheitsbedingt nicht dabei

Bibiane Z, eine der Finalist*innen von „Ich will zum ESC! - Die Entscheidung“, kann krankheitsbedingt nicht in der Liveshow am Donnerstag, 8. Freitag, auf der Bühne stehen. Damit sind nicht mehr vier, sondern drei Finalist*innen dabei: Anne Im (27) und Luca M. Wefes (23) aus dem Team Conchita Wurst sowie Floryan (28) aus dem Team Rea Garvey. Zu diesem Team hatte auch Bibiane Z gehört. Die Final-Acts präsentieren an diesem Abend ihre potentiellen ESC-Songs, die sie in der Docutainment-Serie „Ich will zum ESC!“ unter den Augen ihrer Coaches entwickelt haben.

Andreas Gerling, Chef des ARD Teams für den ESC beim NDR: „Die Kandidatinnen und Kandidaten haben in ihren Teams intensiv an den Songs und Auftritten gearbeitet. Dass Bibiane nun nicht dabei sein und damit auch nicht gewählt werden kann, ist jammerschade. Wir alle wünschen ihr von Herzen gute Besserung!“

Die Zuschauerinnen und Zuschauer von „Ich will zum ESC! - Die Entscheidung“ entscheiden per Televoting sowie per Onlinevoting auf www.eurovision.de, wer der Drei am ESC-Vorentscheid „Eurovision Song Content – Das deutsche Finale 2024“ teilnehmen wird. Das Live-Finale von „Ich will zum ESC!“ läuft am Donnerstag, 8. Februar, um 22.00 Uhr live in der ARD Mediathek und im NDR Fernsehen. Moderatorin ist Laura Karasek.

Prominente Gäste bei „Ich will zum ESC! - Die Entscheidung“ sind Choreografin Nikeata Thomspon, Songwriter und Social-Media-Star Levent Geiger und Singer-Songwriter Tim Kamrad. Die drei werden nach den einzelnen Auftritten über ihre Eindrücke sprechen.

Alle sechs Folgen von „Ich will zum ESC!“ sind in der ARD Mediathek abrufbar. Die Docutainment-Serie ist eine Produktion von Bildergarten Entertainment im Auftrag von NDR und HR.

Die von Barbara Schöneberger moderierte Show „Eurovision Song Contest – das Deutsche Finale 2024“ übertragen Das Erste, ONE, eurovision.de und die ARD Mediathek am Freitag, 16. Februar, ab 22.05 Uhr live aus Berlin.

Informationen zu allen 15 Talents, die an „Ich will zum ESC!“ teilgenommenen haben, gibt es auf eurovision.de/esc.

7. Februar 2024 / IB

