Stand: 07.06.2022 11:00 Uhr Letzte Karten-Chance für „Vertell doch mal“-Gala in Hamburg – dabei u. a. Musiker von SANTIANO

Preisverleihung: Sonntag, 19. Juni, 11.00 Uhr, Ohnsorg-Theater

„Op dat Leven!“ ist in diesem Jahr das Thema des niederdeutschen Geschichtenwettbewerbs „Vertell doch mal“ von NDR, Radio Bremen und Ohnsorg-Theater. Mehr als 1300 Beiträge wurden eingereicht. Wer zu den sieben Gewinnerinnen und Gewinnern gehört, verrät NDR Moderatorin Ilka Brüggemann am Sonntag, 19. Juni, ab 11.00 Uhr bei der großen Abschlussgala im Hamburger Ohnsorg-Theater. Noch gibt es Karten zum Preis ab 14,15 Euro - an der Kasse des Ohnsorg-Theaters und unter www.ohnsorg.de.

Bei der Matinée wird Hans-Timm Hinrichsen, einer der Musiker von SANTIANO, mit einem Song auftreten. Die norddeutsche Band ist in diesem Jahr Botschafter des Geschichtenwettbewerbs. Axel Stosberg gehört ebenfalls zu SANTIANO und wird eine Siegergeschichte vortragen. Weitere Siegergeschichten lesen bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler des Ohnsorg-Ensembles vor, ausgesucht von einer Fach-Jury.

„Vertell doch mal“ ist der größte niederdeutsche Geschichtenwettbewerb und erlebt in diesem Jahr seine 34. Auflage. Er wird vom Norddeutschen Rundfunk, Radio Bremen sowie dem Ohnsorg Theater ausgerichtet und von der PNE AG unterstützt. Inzwischen sind insgesamt mehr als 45.000 Geschichten für „Vertell doch mal“ geschrieben worden. Die 25 besten Geschichten erscheinen in jedem Jahr als Buch.

7. Juni 2022

