Stand: 19.10.2022 11:17 Uhr „Legion: Hacking Anonymous“ – sechsteiliger Doku-Podcast über das Hacker-Kollektiv Anonymous

So 23.10.2022 I ARD Audiothek I radioeins, rbbKultur und N-JOY

Sie haben das Internet verändert – und auch ein bisschen die Welt. Das Hacker-Kollektiv Anonymous hält mit seinen Protestaktionen jahrelang das Netz in Atem. Dann scheint es fast verschwunden. Im Februar 2022 ist es plötzlich wieder da: mit einer Kriegserklärung direkt an Wladimir Putin, kurz nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Aber wer genau steckt hinter dieser anonym agierenden Bewegung? Und welche Ziele hat sie? In sechs Episoden erzählt Khesrau Behroz (Autor und Host von „Cui Bono: WTF happened to Ken Jebsen?“) die Geschichte des globalen Internetphänomens Anonymous – von den Anfängen in den 2000er Jahren bis in die Gegenwart.

„Legion: Hacking Anonymous” ist eine Produktion von rbb, NDR und Undone. Die ersten beiden Folgen des Doku-Podcasts sind ab Sonntag, 23. Oktober 2022, in der ARD Audiothek verfügbar.

„Wir sind Anonymous. Wir sind Legion. Wir vergeben nicht. Wir vergessen nicht. Erwartet uns.“ Dieses Motto setzt das Netzwerk oft ans Ende seiner öffentlichen Botschaften. Keine Namen, keine Gesichter, nur eine kollektive Identität: Das sind die Grundprinzipien von Anonymous. Khesrau Behroz begibt sich für „Legion: Hacking Anonymous” mit Autor Patrick Stegemann und einem Reporter*innenteam auf Spurensuche nach den Menschen hinter der Maske.

Recherche-Reisen quer durch Europa

Ihre Reisen führen die Reporter*innen quer durch Europa. Von Deutschland in die Schweiz und Großbritannien, nach Polen und in die Ukraine. Und mit jeder Station wird deutlicher: Anonymous ist nicht ganz das, was es vorgibt. Zu Wort kommen u. a. Hacker*innen aus der Ukraine und Belarus, ein KFZ-Mechaniker aus Bayern, der eine russische Industrieanlage hackt und eine Ex-Anonymous-Aktivistin aus der Schweiz, die in den USA als Staatsfeindin gilt.

Der Podcast zieht seine Zuhörer*innen hinein in einen Strudel aus spektakulären Hacks, verdeckten Operationen und Spionage-Akten. Es geht um die Macht der Anonymität und Held*innen, die vielleicht gar keine sind. Denn selten ist klar, wer hier auf welcher Seite steht. Was bleibt von Anonymous heute? Ist das Kollektiv ein Zufallsprodukt des Internets? Oder gar die Erfindung eines Geheimdienstes? Das Podcast-Team hat monatelang recherchiert, auf der Suche nach Antworten.

Veröffentlichung als Podcast und Ausstrahlung im Radio

Die ersten beiden Folgen werden am Sonntag, 23. Oktober 2022, in der ARD Audiothek sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen veröffentlicht. Die weiteren Folgen erscheinen jeweils sonntags im Wochenrhythmus.

Zudem läuft „Legion: Hacking Anonymous“ im Radio:

radioeins

Sonntag, 23.10., Folge 1 und 2 um 20.00 Uhr

N-JOY

Sonntag, 23.10., Folge 1 und 2 um 21.00 Uhr

Die weiteren Folgen ab 30.10. jeweils sonntags um 21.00 Uhr

rbbKultur

Ab 24.10. jeweils montags um 19.00 Uhr



„Legion: Hacking Anonymous“ ist eine Original Series von rbb, NDR und Undone.



Host Khesrau Behroz und Autor Patrick Stegemann stehen für Interviews zur Verfügung.

Im Audio/Video-Bereich des rbb-Presseportals sind die ersten beiden Folgen von „Legion: Hacking Anonymous“ abrufbar. Sie müssen eingeloggt sein und die Audio/Video-Berechtigung besitzen, um die Audios hören zu können. Den Trailer zum Podcast gibt es schon jetzt in der ARD Audiothek. Die Pressemappe stellen wir gerne auf Anfrage zur Verfügung.

19. Oktober 2022

***************************************

Norddeutscher Rundfunk

Unternehmenskommunikation

Presse und Kommunikation

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

presse(at)ndr.de

www.ndr.de

www.twitter.com/NDRpresse