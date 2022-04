Stand: 29.04.2022 15:56 Uhr Landtagswahl in Schleswig-Holstein: neuer Termin für „NDR Info Wahl: Das Triell“ im NDR Fernsehen

Sendung: Mittwoch, 4. Mai, 21.00 Uhr bis 22.15 Uhr, NDR Fernsehen

Neuer Termin für „NDR Info Wahl: Das Triell“. Am 4. Mai treffen die Spitzenkandidat*innen von CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein im NDR Fernsehen aufeinander: Daniel Günther (CDU), Thomas Losse-Müller (SPD) und Monika Heinold (Bündnis 90/Die Grünen). NDR Chefredakteur Andreas Cichowicz und Julia Stein, Landespolitikchefin des NDR in Kiel, moderieren „NDR Info Wahl: Das Triell“ aus dem Kieler Landtag.

Die bereits für den 26. April geplante Sendung war wegen der Corona-Erkrankung des Ministerpräsidenten Daniel Günther zunächst abgesagt worden.

29. April 2022/ BB

***************************************

Norddeutscher Rundfunk

Unternehmenskommunikation

Presse und Kommunikation

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

presse(at)ndr.de

www.ndr.de

www.twitter.com/NDRpresse