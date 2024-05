Stand: 31.05.2024 12:13 Uhr Kieler Woche 2024: vier Abende NDR mit Stanfour und „Newcomer-Festival“ auf der Rathausbühne

Termine: Freitag, 21., Dienstag, 25., Donnerstag, 27., und Sonnabend, 29. Juni, Rathausplatz, Kiel

Vier Abende, zwölf Live-Acts, 18 Stunden Programm – NDR Schleswig-Holstein und NDR 2 holen zur Kieler Woche populäre Künstlerinnen und Künstler sowie Newcomer-Acts und Partybands auf die Rathausbühne. Den Start macht NDR 2 am Soundcheck-Abend, Freitag, 21. Juni. NDR Schleswig-Holstein übernimmt das Bühnenprogramm an drei weiteren Abenden (Dienstag, 25. Juni, Donnerstag, 27. Juni, Sonnabend, 29. Juni).

Soundcheck mit NDR 2

NDR 2 setzt mit seinem Bühnenprogramm auf vielversprechende nationale Newcomerinnen und Newcomer. Fünf Acts sind dabei:

Als Hauptact des Abends holt NDR 2 Paul Wetz nach Kiel. Mit seinem Sound ist der deutschsprachige Sänger zwischen Indie und Electronic zuhause. Im Mai war er als Support für Nina Chuba unterwegs.

Indie-Pop mit Funk- und Elektro-Elementen bringt die Band rosmarin auf die Bühne. Ihre deutschsprachigen Texte beschreibt sie als „Alltagspoesie“. Im April erschien ihre Debüt-EP „lila/grün“.

Anna Grey war unter anderem schon mit Rapper Kontra K auf Tour. Künstler wie VIZE und Gestört aber Geil haben bereits Remixe ihrer Songs veröffentlicht.

Mit Tim Baldus kommt ein deutschsprachiger Singer/Songwriter auf die Kieler Woche, der schon für den New Music Award nominiert war. Demnächst steht er als Support für Michael Schulte auf der Bühne.

Aus Schleswig-Holstein und Hamburg kommen die Mitglieder der Band Noa Lone. Frontfrau Hanna und ihre vier Jungs haben bereits Nico Santos supportet. Ihre Debüt-EP „Way Up“ erschien im Februar.

NDR Schleswig-Holstein auf der Rathausbühne

Highlight des Bühnenprogramms von NDR Schleswig-Holstein ist der Auftritt von Stanfour am Dienstag, 25. Juni. Neun Jahre nach ihrem letzten Studio-Album feiert die Band in diesem Jahr ihr Comeback. Dass sie sich musikalisch weiterentwickelt hat, zeigt ihre im März erschienene Single „Guide Me Home“. Neben neuen Stücken werden die aus Föhr stammenden Musiker auch ihre Hits „In Your Arms“, Wishing You Well“ und „For All Lovers“ auf die Bühne bringen. Als Support leitet Phil Siemers den Abend ein. Der Singer/Songwriter, der musikalisch Pop, Soul und Jazz mischt und mit klugen deutschsprachigen Texten garniert, arbeitet zurzeit an seinem dritten Album. Im November geht er auf Deutschland-Tour. Die Besucherinnen und Besucher der Kieler Woche können ihn schon jetzt live erleben.

Weiter geht es am Donnerstag, 27. Juni. Mit Mr. Rod holt NDR Schleswig-Holstein dann eine Rod-Stewart-Tribute-Band auf die Bühne. Ob „Sailing“, „Baby Jane“, „Da Ya Think I’m Sexy?“, „Every Beat Of My Heart“, „Maggie May“ oder „I Don’t Want To Talk About It“ – die größten Hits des Briten werden auf dem Rathausplatz nicht fehlen. Im Anschluss gibt die Band Ultimate Whitney eine Hommage an Whitney Houston. Mit großer Bühnenshow und zahlreichen Tänzerinnen und Tänzern führt sie Songs wie „I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)“, „How Will I Know“ und „I Will Always Love You“ auf.

100 Prozent Schleswig-Holstein heißt es zum Abschluss der Kieler Woche. Am letzten Abend, Sonnabend, 29. Juni, präsentiert NDR Schleswig-Holstein drei Bands aus dem Bundesland. Den Anfang macht Leo In The Lioncage. Die neun Musikerinnen und Musiker mischen afrokubanischen Latin, Funk, Soul und Reggae zu einem ganz eigenen Stil. Mit „New Oceans“ veröffentlichten sie im vergangenen Jahr ihr Debüt-Album. Im Anschluss gibt es Party-Hits mit Tiffany. Die Band ist mittlerweile fester Bestandteil der Kieler Woche. Zum Abschluss des Bühnenprogramms ist Rock angesagt: Die Partyband United 4 nennt sich selbst die „härteste Tanzkapelle der Welt“ und rockt auch Schlager-Klassiker wie „An der Nordseeküste“.

Das Bühnenprogramm im Überblick

NDR 2 auf der Rathausbühne

Freitag, 21. Juni

19.10 Uhr | Start NDR 2 Bühnenprogramm

19.15 Uhr | Noa Lone

20.20 Uhr | Tim Baldus

21.10 Uhr | Anna Grey

22.00 Uhr | rosmarin

23.15 Uhr | Paul Wetz

NDR Schleswig-Holstein auf der Rathausbühne

Dienstag, 25. Juni

20.00 Uhr | Start NDR Schleswig-Holstein Bühnenprogramm

20.15 Uhr | Phil Siemers

22.15 Uhr | Stanfour

Donnerstag, 27. Juni

20.00 Uhr | Start NDR Schleswig-Holstein Bühnenprogramm

20.00 Uhr | Mr. Rod

22.00 Uhr | Ultimate Whitney

Sonnabend, 29. Juni

18.00 Uhr | Start NDR Schleswig-Holstein Bühnenprogramm

18.00 Uhr | Leo In The Lioncage

19.30 Uhr | Tiffany

22.30 Uhr | United 4

