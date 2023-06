Stand: 02.06.2023 15:29 Uhr Kieler Woche 2023: Frida Gold und ein Festival-Abend beim NDR auf der Rathausbühne

Termine: Freitag, 16., Sonntag, 18., Dienstag, 20., und Sonnabend, 24. Juni, Rathausplatz, Kiel

Vier Abende mit erstklassiger Live-Musik: Insgesamt neun Acts holt der NDR während der diesjährigen Kieler Woche auf die Rathausbühne. Den Soundcheck-Abend, Freitag, 16. Juni, übernimmt NDR 2 gemeinsam mit N-JOY. An den weiteren drei Abenden (Sonntag, 18. Juni, Dienstag, 20. Juni, und Sonnabend, 24.Juni) sorgt NDR Schleswig-Holstein für das Bühnenprogramm auf dem Rathausplatz.

NDR Schleswig-Holstein auf der Rathausbühne

Ein echtes Highlight wird das Konzert von Frida Gold am Dienstag, 20. Juni. Mit dem Song „Alle Frauen in mir sind müde“ meldete sich die Band in diesem Jahr zurück. Seit mehr als zehn Jahren gehört sie zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Pop-Acts. Bereits mit dem Debüt-Album „Juwel“ und den Singles „Zeig mir wie du tanzt“ und „Wovon sollen wir träumen“ schaffte sie 2011 ihren Durchbruch. Mit Songs aus ihren mittlerweile vier Erfolgsalben kommt Frida Gold auf die Kieler Woche. Die größten Hits aus mehreren Jahrzehnten Musikgeschichte spielt zuvor die Party-Band Freestyle. Den Abend moderiert Horst Hoof von NDR 1 Welle Nord.

Bereits am Sonntag, 18. Juni, erwartet die Besucherinnen und Besucher ein ganz besonderer Tribute-Abend. Zunächst bringen JusToto aus Kiel die Songs der legendären Band Toto (wie „Africa“, „Hold The Line“ und „Rosanna“) originalgetreu auf die Bühne. Eine echte „Westernhagen-Show“ gibt es mit Mariuzz im Anschluss. Der Clou: Nicht nur optisch und stimmlich bewegt sich der Sänger nah am Original, mit Mariuzz stehen auch immer wieder Studio- und Tour-Musiker der Westernhagen-Bands gemeinsam auf der Bühne. NDR 1 Welle Nord Moderatorin Birte Steuer führt durch das Bühnenprogramm.

Der dritte Abend, den NDR Schleswig-Holstein präsentiert, gehört Tiffany. Die Kieler Band um Sängerin Hanne Pries ist mittlerweile fester Bestandteil der Kieler Woche. Am Sonnabend, 24. Juni, präsentiert der NDR 1 Welle Nord Moderator Jan Bastick sie auf der Rathausbühne.

NDR 2 und N-JOY eröffnen mit Kurz-Festival

Vier Top-Acts holen NDR 2 und N-JOY am Freitag, 16. Juni, auf die Kieler Woche. Das Live-Programm startet Levent Geiger. Bekannt wurde er mit den Songs „Bad Days“ und „2 Dumb Kids“ – und blickt mit gerade mal 19 Jahren bereits auf eine beeindruckende musikalische Laufbahn zurück. Der Münchener spielt Schlagzeug, Klavier, Saxofon und Gitarre, gewann zahlreiche Auszeichnungen – unter anderem als bester Nachwuchspianist Deutschlands – und performte schon gemeinsam mit Nico Santos. Zweiter Act des Abends ist die Sängerin Loi, die bereits als deutsche Adele bezeichnet wurde. Mit ihrer ausdrucksstarken und einnehmenden Stimme baute sie sich noch während ihrer Schulzeit eine Fangemeinde auf, indem sie Coverversionen großer Hits online stellte. Mittlerweile hat die Newcomerin mit „Gold“, „I Follow“ und „Snowman“ ihre eigenen großen Hits geschaffen. Im Anschluss steht Singer/Songwriter Kamrad auf der Bühne. Seine aktuelle Tour führt ihn durch mehrere europäische Länder. Mit den Songs „In Believe“ und „Feel Alive“ erreichte der 26-Jährige mehr als 50 Millionen Streams auf den digitalen Musikplattformen – und damit seinen endgültigen Durchbruch als Solo-Künstler. Der Hauptact des Abends wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Martina Schönherr und Gregor „Greg“ Bogowicz – das Team aus der neuen „N-JOY Morningshow“ – moderieren das Bühnenprogramm. Mit dabei ist auch DJ Christian Lidsba aus dem N-JOY Club.

Das Bühnenprogramm im Überblick

NDR 2 und N-JOY auf der Rathausbühne

Freitag, 16. Juni

19.00 Uhr | Start Bühnenprogramm mit dem N-JOY Moderationsteam Martina und Greg sowie N-JOY DJ Christian Lidsba

19.05 Uhr | Levent Geiger

20.10 Uhr | Loi

21.15 Uhr | Kamrad

22.40 Uhr | Special Guest



NDR Schleswig-Holstein auf der Rathausbühne

Sonntag, 18. Juni

19.00 Uhr | Start Bühnenprogramm mit NDR 1 Welle Nord Moderatorin Birte Steuer und DJ Knuth Kossek

19.10 Uhr | JusToto

21.10 Uhr | Mariuzz



Dienstag, 20. Juni

19.40 Uhr | Start Bühnenprogramm mit NDR 1 Welle Nord Moderator Horst Hoof und DJ Knuth Kossek

19.45 Uhr | Freestyle

21.45 Uhr | Frida Gold



Sonnabend, 24. Juni

20.00 Uhr | Start Bühnenprogramm mit NDR 1 Welle Nord Moderator Jan Bastick

20.05 Uhr | Tiffany

