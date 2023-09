Stand: 19.09.2023 11:33 Uhr KI, Fake-News und Journalismus – Die NDR Angebote zum ARD-Jugendmedientag 2023

Zum ARD-Jugendmedientag, 15. November 2023, lädt der NDR Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 ein, über Themen wie KI, Fake-News und Journalismus zu diskutieren. Ab sofort können Lehrkräfte ihre Schulklassen zum ARD-Jugendmedientag anmelden. Insgesamt bietet der NDR in diesem Jahr 21 verschiedene Angebote. Die Workshops und Vorträge finden beim NDR in Hamburg, Kiel, Hannover und Schwerin sowie in den NDR Studios im Norden statt. Schulbesuche und digitale Angebote ergänzen das Programm.

Im Mittelpunkt des diesjährigen ARD-Jugendmedientages steht das Thema "Künstliche Intelligenz". Mit praktischen Hinweisen für die Mediennutzung, Hintergrundinformationen und natürlich viel Ausprobieren sollen die Schülerinnen und Schüler zum Mitmachen, Mitdenken und Nachfragen animiert werden.

Deepfakes, KI-Ethik und Journalismus vor Ort: Beispielhafte NDR Angebote für Jugendliche

Die Redaktion von STRG_F sucht mit Jugendlichen ab Jahrgangstufe 10 nach der Wahrheit im Internet. Im Netzt stößt die Redaktion immer wieder auf Deepfakes, das sind täuschend echte Fälschungen von Fotos, Videos oder Tonaufnahmen. Wie Deepfakes die journalistische Arbeit erschweren und wie man sie erkennen kann, zeigt die Redaktion Schulklassen in Hamburg.

Im digitalen Workshop: „Darf ich das? Ethische und rechtliche Fragen beim Einsatz von KI“ zeigen NDR Journalist*innen welche ethischen und rechtlichen Fragen bei der Nutzung von Tools wie ChatGPT und Midjourney beachtet werden sollten. Gemeinsam mit den Schüler*innen werden Einsatzmöglichkeiten und Anwendungsbeispiele dieser Tools im Alltag der Jugendlichen diskutiert.

Das Projekt NewComerNews des NDR Mecklenburg-Vorpommern bietet seit mehreren Jahren Schüler*innen die Möglichkeit, in praxisnahen Workshops die Arbeit von Journalist*innen kennenzulernen und sich auszuprobieren. Im Funkhaus Schwerin erklären Radio-, Fernseh- und Online-Redakteur*innen das Studio und die Technik. Im Laufe des Tages produzieren die Jugendlichen ihre eigenen News.

Schulbesuche im Sendegebiet

Am Jugendmedientag kommen NDR Mitarbeiter*innen auch an Schulen im Norden. Journalistinnen und Journalisten etwa aus der Satire-Redaktion „Extra 3“, Naturfilmer*innen oder Autor*innen aus den Regionalstudios berichten über ihre Arbeit.

Alle Angebote des NDR am ARD Jugendmedientag: jugendmedientag-anmeldung.de/programm

Der ARD Jugendmedientag ist eine deutschlandweite Aktion der ARD. Das Programm, das Anmeldeformular und alle weiteren Informationen rund um den ARD-Jugendmedientag: ard.de/jugendmedientag.

Fotos: www.ard-foto.de

19. September 2023/ASR

***************************************

Norddeutscher Rundfunk

Unternehmenskommunikation

Presse und Kommunikation

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

presse(at)ndr.de

www.ndr.de

www.twitter.com/NDRpresse