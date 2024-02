Stand: 02.02.2024 11:00 Uhr Jubiläum: 30 Jahre Plattdeutsche Nachrichten bei NDR 90,3

"De Klock is halvig teihn" – mit diesen Worten beginnen morgens um 9.30 Uhr die Nachrichten bei NDR 90,3. Das aktuelle Geschehen in Hamburg und der Welt auf Platt ist jetzt schon seit 30 Jahren beim Hamburger Stadtsender des Norddeutschen Rundfunks zu hören. Die erste Sendung lief am 5. Februar 1994. Übersetzer und Sprecher waren damals Hartmut Cyriacks und Peter Nissen, später waren auch Yared Dibaba und die heutige Bestsellerautorin Dörte Hansen bei den Plattdeutschen Nachrichten mit dabei. Heute sind es die Stimmen von Bernhard Koch, Benita Brunnert, Christiane Ehlers, Wiebke Colmorgen, Thomas Lenz, Henning Cordes und Jürgen Fitschen, die morgens von montags bis freitags um 9.30 Uhr bei den Plattdeutschen Nachrichten zu hören sind. Sonnabends gibt es den Wochenrückblick auf Platt.

"Die plattdeutsche Sprache muss lebendig bleiben, damit sie weiterhin fester Teil der regionalen und kulturellen Identität Hamburgs bleibt. Die Nachrichten op Platt tragen dazu einen wichtigen Teil bei", freut sich Hendrik Lünenborg, Direktor des NDR Landesfunkhauses Hamburg, über das tägliche Nachrichtenangebot auf Platt. Mehr als 2 Millionen Menschen sprechen heute Plattdeutsch, so die letzten Zahlen über die Verbreitung der Sprache. Für den NDR sind plattdeutsche Programmangebote ein wichtiger Teil des Kulturauftrags. Neben den Plattdeutschen Nachrichten gehören bei NDR 90,3 auch Sendungen wie "Wi snackt Platt" mit Jan Wulf, das Plattdeutsche Hörspiel und auch die Erfolgsreihe "Hör mal 'n beten to" zum festen Bestandteil des Programms.

Un nu noch eenmal op Platt

"De Klock is halvig teihn" – mit düsse Wöör fangt morgens halvig teihn de Narichten bi NDR 90,3 an. Dat, wat aktuell in Hamborg un op’e Welt passeren deit, is nu al siet 30 Johr bi den Hamborger Stadtsender vun’n Noorddüütschen Rundfunk op Platt to hören. De eerste Sennen lööp an’n 5. Februaar 1994. Översetter un Spreker weren domals Hartmut Cyriacks un Peter Nissen, later weren ok Yared Dibaba un de Bestsellerschrieversfro Dörte Hansen bi de Plattdüütschen Narichten mit dorbi. Hüüt sünd dat de Stimmen vun Bernhard Koch, Benita Brunnert, Christiane Ehlers, Wiebke Colmorgen, Thomas Lenz, Henning Cordes un Jürgen Fitschen, de morgens vun maandags bet freedags halvig teihn bi de Plattdüütschen Narichten to hören sünd. Sünnavends warrt op Platt trüchkeken op de Week.

"De plattdüütsche Spraak mutt lebennig blieven, dormit se wiederhen en fasten Deel vun de regionale un kulturelle Identität Hamborgs blifft. De Narichten op Platt dreegt dorto en wichtigen Deel bi", freit sik Hendrik Lünenborg, Direkter vun dat NDR Lannsfunkhuus Hamborg, över de Narichten Dag för Dag op Platt. Mehr as 2 Millionen Minschen snackt vundaag Plattdüütsch, so letzte Tahlen över den Stand vun de Spraak. För den NDR sünd de plattdüütschen Programmanbotten en wichtigen Deel vun den Kulturopdrag. Blangen de Plattdüütschen Narichten sünd bi NDR 90,3 ok Sennen as "Wi snackt Platt" mit Jan Wulf, dat Plattdüütsche Höörspeel un ok de Klassiker "Hör mal’n beten to" en fasten Deel vun't Programm.

