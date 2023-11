Stand: 08.11.2023 05:00 Uhr Joachim Benoit (König der Löwen) bei NDR 90,3: "Mit Demut wird es magisch"

Seit rund 22 Jahren verzaubert der "König der Löwen" das Publikum im Stage Theater am Hamburger Hafen. Joachim Benoit spielt vom ersten Tag an die Figur des Rotschnabeltokos Zazu. Diese Puppe, der wichtigtuerische Vogel, ist die am schwierigsten zu bedienende Figur des gesamten Casts. Zazu bewegt beim Sprechen den Schnabel und kann darüber hinaus mit den Augen rollen und den Lidern klappern. "Zazu muss bedient und belebt werden. Das ist meine Herausforderung", sagt Benoit und erklärt, dass er diese Technik in den letzten 22 Jahren ergründet, erfahren und verfeinert habe. Die beiden, Zazu und sein Puppenspieler, verschmelzen auf der Bühne zu derart einer Einheit, dass der Mensch Joachim Benoit vom Publikum vollkommen ausgeblendet wird. Niemand achtet auf den blau geschminkten Mann mit der Melone auf dem Kopf, das Rampenlicht gehört dem Vogel. Ist das für ihn als Darsteller nicht ärgerlich, nicht frustrierend, nur in der zweiten Reihe zu stehen, möchte Host Daniel Kaiser wissen. Das müsse man als Darsteller verstehen und sich darauf einlassen, erklärt Benoit. "Man muss sich demütig hinter dieses Konzepte stellen und hinter die Puppen treten, um durch sie zu wirken. Das kann nicht jeder. Dafür braucht man ein Gefühl und dann wird es magisch."

Auch nach 22 Jahren arbeitet der Puppenspieler und Musicalstar noch gerne beim "König der Löwen" und denkt nicht ans Aufhören. "Das Format begeistert mich und der Löwe fordert mich heraus, diese Qualität immer zu bringen. Wir sind von Walt Disney immer gefordert, das (die Rolle) frisch zu halten, uns zu verändern und Sachen anzupassen. Das ist für mich immer eine Herausforderung", betont Benoit. Und wenn er tatsächlich einmal Abwechslung braucht, dann schlüpft er in die Rolle des Erdmännchens Timon, denn die beherrscht er auch. So wird es ihm nicht langweilig.

Bei "Feel Hamburg" sprechen Daniel Kaiser und Joachim Benoit auch über den Unterschied zwischen Pfälzer und Hamburger Essen, das Corona-Trauma und die sportliche Herausforderung, die die Rolle mit sich bringt.

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

Alle Podcasts der Serie finden Sie unter ndr.de/903.

Ansprechpartnerin: Regina Kramer, Tel.: 040 4156 3460, Mail: r.kramer@ndr.de

***************************************

NDR Landesfunkhaus Hamburg

Zentrale Programmaufgaben

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

www.ndr.de/hamburg

www.facebook.com/NDRHamburg

www.twitter.com/NDRpresse