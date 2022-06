Stand: 13.06.2022 09:36 Uhr Jetzt bewerben: Publikumsaktion „Wünsch Dir Deinen NDR“ nach Hause

Start der Aktion: Montag, 13. Juni; Einsendeschluss: Donnerstag, 30. Juni

Bettina Tietjen und die Sendung „DAS!“ bei sich zuhause begrüßen, mit Angelprofi Heinz Galling „auf Barsch gehen“, von Hubertus Meyer-Burckhardt vorgelesen bekommen, mit Heike Götz Rad fahren oder eine persönliche Filmpremiere der „Expeditionen ins Tierreich“ erleben - das sind nur einige der Angebote von „Wünsch Dir Deinen NDR“. Wer bei der Publikumsaktion mitmachen möchte, kann sich ab sofort online über www.NDR.de/deinndr bewerben, hinter die Kulissen von Sendungen schauen oder NDR Moderator*innen einladen.

Die Besuche und Unternehmungen sind für Mitte August bis Mitte September geplant. Der NDR begleitet die Publikumsaktion u. a. in den Landesprogrammen im NDR Fernsehen, seinen Radioprogrammen und online. Der Einsendeschluss für „Wünsch Dir Deinen NDR“ ist der 30. Juni.

Zu den weiteren prominenten NDR Moderatorinnen und Moderatoren, die mitmachen, gehört auch Yared Dibaba: Er bittet zum Gespräch in seine neue Radiosendung „Dibaba hat Besuch“. Christopher Scheffelmeier und das „Schleswig-Holstein Magazin“ bieten einen Blick hinter die Kulissen des deutschen Handball-Rekordmeisters, des THW, an. Julia Westlake mit dem „Kulturjournal“ und Philipp Schmid von „NDR Kultur“ laden gemeinsam zum Ausflug in die Kunsthalle Emden ein. Das Team der Kultserie „Rote Rosen“ freut sich auf Fan-Besuche in Lüneburg. Und erstmals mit skandinavischen Klängen dabei ist das NDR Jugendsinfonieorchester, das auf Einladung gerne zum Auftritt kommt.

Alle Besuche und Einladungen finden unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen statt.

13. Juni 2022 / IB

