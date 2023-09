Stand: 27.09.2023 11:00 Uhr Ingo Zamperoni moderiert „Die 100 - was Deutschland bewegt“ – Teilnehmer für neue Sendung von NDR und WDR gesucht

„Die 100 - was Deutschland bewegt“: So heißt eine neue Sendung mit Ingo Zamperoni, in der einhundert Menschen aus der Bevölkerung zu gesellschaftspolitischen Themen Stellung beziehen – im wahrsten Sinne des Wortes. Welche Fakten und Argumente können die Bürgerinnen und Bürger überzeugen – und welche nicht? Das NDR Fernsehen und das WDR Fernsehen zeigen die zwei Ausgaben der Sendung parallel: mittwochs, 22. und 29. November, jeweils um 22.00 Uhr.

Das Konzept: Je zwei bekannte Journalist*innen tragen Fakten und Pro- und Contra-Argumente zu einem Thema vor. Die 100 Teilnehmer*innen stimmen mit ihren Füßen über die Argumente ab: Eine Seite des Studios steht für „Pro“, die andere für „Contra“. Auf einer Skala von 1 bis 10 können die Teilnehmenden die Argumente dadurch gewichten, wie sie sich im Raum bewegen.

Wer der 100 verhält sich wie - und warum? Dem geht Moderator Ingo Zamperoni im Anschluss an die Abstimmung nach. Er befragt einzelne Teilnehmende zu ihrer Wahl, ihrer Haltung und zu persönlichen Erfahrungen mit dem Thema. Es geht um Diskussion und Debatte, darum, einander zuzuhören und die Position des jeweils anderen kennenzulernen und zu verstehen. Die koproduzierenden Redaktionen von NDR und WDR wollen damit den gesellschaftlichen Diskurs stärken.

Für die Teilnahme an „Die 100“ werden Bürger*innen aus allen Gesellschaftsschichten, Milieus, Altersschichten, aus der Stadt und vom Land, mit und ohne Migrationshintergrund gesucht. Wer dabei sein möchte, kann sich ab sofort unter diehundert.tv bewerben.

„Die 100 - was Deutschland bewegt“ ist eine Eigenproduktion von NDR und WDR in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma „Ansager und Schnipselmann“. Die beiden Ausgaben werden kurz vor der Ausstrahlung in der Lokhalle in Göttingen aufgezeichnet.

Die Namen der Journalist*innen und die Themen der beiden Ausgaben werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

27. September 2023 / IB

