Stand: 19.01.2024 07:00 Uhr Immer auf dem neusten Stand, dazu eine Prise Privates von Martina & Greg: der neue N-JOY-Podcast „Pony & Bart“

Was sind die wichtigsten Themen in den Nachrichten? Was geht gerade in Social Media viral? Und was gibt's Neues bei Streaming-Diensten, beim Sport und überhaupt so auf der Welt? Zum Mitreden und Mitlachen gibt es jetzt den neuen Podcast „Pony & Bart“ mit Martina & Greg, den Moderatoren der N-JOY-Morningshow. Martina ist die mit dem Pony, Greg ist der mit dem Bart.

Im Podcast blicken sie auf die Woche zurück und nehmen die Hörerinnen und Hörer auch Mal mit hinter die Kulissen des Moderations-Alltags. „Pony & Bart“ ist kein trockener News-Podcast, sondern unterhaltsam mit Highlights und Headlines on point.

Die Fünf-Finger-Methode aus der Feedback-Kultur leitet die beiden durch den Podcast: Daumen bedeutet: „Das war diese Woche super“, Zeigefinger: „Das war diese Woche wichtig“. Wofür der Mittelfinger steht, liegt auf der Hand. Der Ringfinger steht für Beziehungen und der kleine Finger heißt: „Das ist diese Woche zu kurz gekommen“.

Die Hörerinnen und Hörer können auf den Podcast reagieren und über den Messenger der kostenlosen N-JOY-App oder über ponyundbart@ndr.de und können so direkt Kontakt zu den Hosts aufnehmen.

“Das Tolle an ‚Pony & Bart‘ ist, dass wir uns Zeit nehmen können, die wir in einer eng getakteten Radio-Sendung nicht haben“, freut sich Host Martina. „Wir alle hetzen durch den Alltag, ohne mal bewusst zu gucken: Was hat uns bewegt? Worüber müssen wir immer noch lachen? Was haben wir gelernt? In unserem Podcast drücken wir mal auf Pause, lassen die Woche Revue passieren und haben eine echte Quality Time mit unserer Community,” ergänzt Greg.

Der N-JOY Podcast „Pony & Bart” steht ab dem 19. Januar immer freitags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, zur Verfügung. Auf den TikTok und Instagram Kanälen von N-JOY werden regelmäßig gefühlige, witzige und emotionale Highlights des Podcasts gepostet. Reels können auf Nachfrage zur Verfügung gestellt werden. Auch bei Interviewwünschen wenden Sie sich gerne an uns.

Link zum Podcast in der ARD Audiothek: https://1.ard.de/ponyundbart?pm

Weitere Infos auf n-joy.de: https://1.ard.de/PonyundBartN-JOY?pm

19. Januar 2024 / BB/YM

