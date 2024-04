Stand: 17.04.2024 05:00 Uhr Im Urlaub von Fans bedroht – "Tatort" Star Mechthild Großmann bei NDR 90,3

Kleine Rolle – große Wirkung: In der aktuellen Folge des Podcasts "Feel Hamburg" beklagt sich Mechthild Großmann, die im Münsteraner "Tatort" die kettenrauchende Staatsanwältin Wilhelmine Klemm spielt, über die Schattenseiten ihrer Prominenz. Obwohl sie im "Tatort" lediglich eine kleine Nebenrolle habe, werde sie überall erkannt und angesprochen.

Gegenüber Host Ilka Steinhausen äußert sie sich besorgt über die zunehmende Aggressivität mancher Fans. "Erkannt zu werden, das ist eine sehr gemischte Sache", betont Großmann. "Erst mal schönen Dank an alle, die einen erkennen und einem was Liebes sagen wollen." In den vergangenen Jahren habe sie aber auch eine bedenkliche Zunahme aggressiver Interaktionen erlebt. "Menschen halten einen fest, also einer hält dich fest, und der Mann fotografiert dich oder Leute tatschen dich an, manche auch im Gesicht und sagen: Ach, das sind Sie. Das passiert auch in Hamburg."

Mechthild Großmann erzählt bei "Feel Hamburg" von einem Vorfall während eines Urlaubs mit ihrer Kollegin Hannelore Hoger, die sie als "tolle Schauspielerin" und eine enge Freundin bezeichnet. "Dort waren nur Deutsche. Wir wollten ein bisschen Text vorbereiten, irgendwo in Spanien. Das war so aggressiv, dass wir in diesem Hotel, wo fast nur Deutsche waren, nicht mehr in die Bar gegangen sind. Dass wir uns nicht mit denen unterhielten. Ich bin nur noch auf dem Balkon geblieben." Es ging so weit, dass Hannelore Hoger deshalb sogar einen beleidigenden anonymen Brief erhalten habe. "Und wir wollten einfach eine Woche Urlaub machen und dabei Texte vorbereiten."

Im Gespräch mit Ilka Steinhausen erinnert sich Mechthild Großmann auch an ihre Anfänge als Schauspielerin in Hamburg, Nächte auf dem Kiez und sie erzählt, wie sie damit umgeht, dass sie aufgrund ihrer tiefen Stimme immer als "die Böse" besetzt wird.

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Ilka Steinhausen, die diesen Podcast im zweiwöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

Alle Podcasts der Serie finden Sie unter ndr.de/903.

