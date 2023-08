Stand: 28.08.2023 10:30 Uhr Heldenhaft podcasten: „NDR einfach.Medien Podclass Contest" startet erneut

Welche norddeutschen Schulklassen haben die besten Podcast-Ideen? Das können Schülerinnen und Schüler beim „NDR einfach.Medien Podclass Contest“ beweisen. Das diesjährige Motto ist: „Unsere Held*innen“. Lehrkräfte können ihre Teams ab sofort auf NDR.de/einfachmedien anmelden.

Ziel des Wettbewerbs ist-, einen Podcast im Talk-Format zu konzipieren. Dafür erstellen die Teams nicht nur ein Konzept und das Skript für die erste Episode, sondern designen auch das Cover und produzieren Sound-Elemente. NDR Podcast-Expertinnen und -Experten coachen die Teams in jeder Runde des Wettbewerbs. Der Wettbewerb richtet sich an Schulklassen/ AGs der Jahrgangsstufen acht und neun (aller Schulformen) in den vier Bundesländern des NDR Sendegebiets.

Das diesjährige Motto des Podclass Contest lautet: "Unsere Held*innen". Ob Gruppe oder Einzelperson, aus der Geschichte oder Gegenwart - Heldinnen und Helden können uns in sämtlichen Lebensbereichen begegnen, begeistern und inspirieren. Wer sind die Held*innen der Jugendlichen und warum?

Der NDR produziert die vier Sieger-Episoden

Die Podclass Contest Jury wählt über mehrere Wettbewerbsrunden pro Bundesland ein Sieger-Team aus. Die Sieger erwartet ein ganz besonderes Erlebnis: Mitte März 2024 produzieren sie gemeinsam mit ihrer Podcast-Patin oder ihrem Podcast-Paten die erste Episode ihres Podcasts professionell beim NDR. Die erste Episode der vier Sieger-Podcasts werden ab 15. März auf ndr.de/einfachmedien veröffentlicht. Mit dem Wettbewerb will der NDR Schülerinnen und Schüler für das aktive und eigenständige Podcasting befähigen und motivieren.

Die Patinnen und Paten:

Mirja Freye (Podcast: „Dorf, Stadt, Kreis“) für Mecklenburg-Vorpommern

Samir Chawki (Podcast: „Die Zarten im Garten“) für Schleswig-Holstein

Andreas Kuhlage (Podcast: „63 Hektar“) für Niedersachsen

Philipp Schmid (Podcast: „Philipps Playlist“) für Hamburg

Die Jury:

Martina Schönherr N-JOY, Verena Gonsch NDR Info, Martin Seidemann NDR Info, Jürgen Webermann NDR Sport, Nils Gross NDR Design.

Mehr Infos zum Wettbewerb:

https://www.ndr.de/ratgeber/medienkompetenz/Podclass-Contest-2023-24-Es-geht-wieder-los,wettbewerb258.html

28. August 2023 /ASR

