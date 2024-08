Stand: 29.08.2024 18:26 Uhr Harriet von Waldenfels ist das neue Gesicht im Hamburg Journal

Das Hamburg Journal freut sich über eine neue Moderatorin: Harriet von Waldenfels präsentiert am Sonnabend, 31. August, ihre erste 19.30 Uhr-Ausgabe des NDR Regionalmagazins.

"Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe. Das Hamburg Journal ist ja nicht irgendeine Fernsehsendung, sondern das Leitmedium für das aktuelle Geschehen in meiner Heimatstadt Hamburg."

Harriet von Waldenfels (39) ist in Hamburg aufgewachsen und lebt seit einigen Jahren mit ihrer Familie wieder in ihrer Heimatstadt. Sie kommt vom ZDF-Morgenmagazin, ab sofort verstärkt sie das Moderationsteam in der 19.30-Ausgabe des Hamburg Journals um Julia-Niharika Sen, Ulf Ansorge und Jens Riewa.

"Harriet von Waldenfels verstärkt uns mit ihrer Erfahrung und ihrer Vielseitigkeit", sagt Hendrik Lünenborg, Direktor des NDR Landesfunkhauses Hamburg, "sie ist eine ausgezeichnete Journalistin, kennt die Stadt und hat eine tolle Ausstrahlung".

Das Hamburg Journal ist das aktuelle Regionalmagazin im NDR Fernsehen. Täglich um 19.30 Uhr und montags bis freitags um 18.00 Uhr gibt es hier alle aktuellen Informationen und regionalen Nachrichten aus Hamburg.

