Stand: 20.09.2023 05:00 Uhr "Hamburg hat den schlechtesten Flughafen Deutschlands" - Medienmanager und Parship-Gründer Andreas Arntzen bei NDR 90,3

"Das Beste am Hamburger Flughafen ist die Nähe zur Innenstadt. Ansonsten gibt es da sehr viel Nachholbedarf." In der neuen Folge des NDR 90,3 Podcasts "Feel Hamburg" beklagt sich der Hamburger "Medienmanager des Jahres" über die Zustände am Helmut Schmidt Airport. Als Vielflieger weiß Andreas Arntzen, wovon er redet. "Ich glaube, dass da alles rund um den Kundenservice am Hamburg Airport sehr schlecht abschneidet im Vergleich zu anderen Flughäfen." Der Flughafen solle eigentlich ein internationales Aushängeschild sein, weil Gäste hier den ersten Berührungspunkt zur Stadt hätten, so Arntzen. "Und wir haben dort ganz viele Dinge, die sehr mäßig gemanaged sind." Ganz besonders stört ihn da das Beschwerdemanagement. "Finde erstmal heraus, wo du dich beschweren kannst. Es ist ja schon fast unmöglich, verloren gegangenes Gepäck oder Ähnliches irgendwie zu bekommen. Das ist alles deutlich schlechter geworden." Aber da er ein positiv denkender Mensch sei, habe er die Hoffnung, dass sich das irgendwann einmal dreht.

Im Gespräch mit Britta Kehrhahn beklagt der ehemalige Hockeynationalspieler auch, dass in Hamburg zu wenig für die Gesundheit von Kindern getan werde, gerade hinsichtlich Ernährung und Bewegung. "Ich kann nicht verstehen, dass wir dort so passiv sind. Wir sind eine relativ reiche oder vermögende Stadt", so Arntzen. "Jedem von uns ist klar, dass Kinder, die sich nicht sportlich betätigen, keinen Sport treiben, nicht koordinieren können, dass diese Kinder später ja nie wieder Spaß haben werden an Bewegung und Sport. Sie erkranken an Fettleibigkeit, Diabetes, metabolischem Syndrom." Das seien die Dinge, die unser Gesundheitssystem extrem belasten. Und deshalb sei es so wichtig, den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich entsprechend zu bewegen.

Im NDR 90,3 Podcast "Feel Hamburg" spricht der Parship-Gründer auch über die Parallelen von Leistungssport und Unternehmensführung und verrät, ob er seine Ehefrau auch über eine Partnervermittlung kennengelernt hat.

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

Alle Podcasts der Serie finden Sie unter ndr.de/903.

Ansprechpartnerin: Regina Kramer, Tel.: 040 4156 3460, Mail: r.kramer@ndr.de

***************************************

NDR Landesfunkhaus Hamburg

Zentrale Programmaufgaben

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

www.ndr.de/hamburg

www.facebook.com/NDRHamburg

www.twitter.com/NDRpresse

Schlagwörter zu diesem Artikel Hockey