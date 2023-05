Stand: 17.05.2023 05:00 Uhr "Kindheit vergeigt“ - Musikerin Angelika Bachmann bei NDR 90,3

Sie spielt eine der beiden Geigen bei "Salut Salon", dem musikalischen Frauen-Quartett aus Hamburg. In ihren Shows kombinieren die vier Musikerinnen gekonnt klassische Musik mit Akrobatik.

Das Talent wurde ihr mit in die Wiege gelegt. Bereits mit fünf Jahren gewann Angelika Bachmann beim Wettbewerb "Jugend musiziert", wurde aufgrund ihrer musikalischen Sonderbegabung vom Schulunterricht befreit und erhielt Privatunterricht. Aufgewachsen ist sie im Hamburger Stadtteil Wandsbek. Wie es dort damals war, kann sie aber gar nicht so genau beschreiben, "weil ich ja meine ganze Kindheit vergeigt habe. Ich glaube, ich habe von Wandsbek wenig gesehen", scherzt die heute 51-Jährige. Ihre Jugend verbrachte sie mehr auf dem Kiez. "Ich habe immer wahnsinnig viel geübt", sagt Bachmann, "aber das hat mich nicht davon abgehalten, nachts mit meinem Bruder heimlich aus dem Fenster zu steigen und völlig verboten per Anhalter auf den Kiez zu fahren und da die dollsten Sachen zu machen."

Das Hamburger Frauen-Quartett "Salut Salon" ist inzwischen weltweit bekannt. Ihre Musik hat sie schon bis Nordkorea geführt. "Wir waren in Südkorea auf einer sehr großen Tournee und haben dort viele Kinderprojekte initiiert, die durften auch bei den Zugaben bei uns mitspielen. Und dann wollte ich in Nordkorea den Kindern das Gleiche ermöglichen", erzählt Bachmann. Unterricht geben und mit den Kindern sprechen durfte sie dort zwar nicht, aber Zuhören und Vorspielen war erlaubt. Und so war es dann allein ihre Musik, die die Herzen vieler Menschen auch in Nordkorea öffnete. Die Arbeit mit Kindern liegt ihr besonders am Herzen. Dafür würde sie sich auch besonders stark einsetzen, wenn sie Königin von Hamburg wäre: "Ich würde versuchen, so vielen Kindern und Jugendlichen wie irgend möglich Zugang zur Musik zu verschaffen."

In der aktuellen Podcast-Folge von "Feel Hamburg" erzählt Angelika Bachmann auch, dass ihr Probenraum eher einem Kellerloch gleicht, ihre Konzerte nicht ganz ungefährlich sind und woran man Udo Lindenberg im Publikum erkennt. Ab dem 4. Juli sind "Salut Salon" anlässlich ihres 20-jährigen Bühnenjubiläums mit mehreren Konzertshows auch im Thalia Theater zu erleben.

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

Alle Podcasts der Serie finden Sie unter ndr.de/903.

Ansprechpartner: Regina Kramer, Tel.: 040 4156 3460, Mail: r.kramer@ndr.de

Weitere Informationen "Feel Hamburg" mit Angelika Bachmann - Geigerin Bei "Feel Hamburg" erzählt Angelika Bachmann wie sie ihre Kindheit vergeigt und die Herzen vieler Menschen in Nordkorea geöffnet hat. mehr

***************************************

NDR Landesfunkhaus Hamburg

Zentrale Programmaufgaben

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

www.ndr.de/hamburg

www.facebook.com/NDRHamburg

www.twitter.com/NDRpresse