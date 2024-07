Stand: 25.07.2024 15:49 Uhr Grünen-Fraktionschef Dominik Lorenzen bei NDR 90,3 und im Hamburg Journal: Rot-grüner Streit über Bezahlkarte für Geflüchtete

Der Fraktionschef der Grünen in der Bürgerschaft, Dominik Lorenzen, hat sich im Sommerinterview mit NDR 90,3 und dem Hamburg Journal beim Thema Bezahlkarte für Geflüchtete gegen Beschränkungen bei der Bargeldauszahlung ausgesprochen: "Im Ergebnis ist die Beschränkung bei der Auszahlung reine Symbolik. Der falsche Weg. Man muss Migration steuern. Das ist klar. Aber das macht man nicht darüber, wieviel Bargeld man mit einer Bezahlkarte kriegt. Das hält niemanden südlich der Sahara davon ab, nach Europa zu flüchten." Der SPD sind dagegen Beschränkungen bei der Bargeldauszahlung wichtig. "Genau da sind wir im Streit", so Lorenzen im NDR Sommerinterview. "Das wird weiter zu verhandeln sein. Und das Sozialgericht hat den Weg jetzt aufgezeigt. Ich glaube, am Ende wird ganz klar stehen, dass diese Beschränkungen bei den Bargeldauszahlungen nicht zu halten sind."

Auch schwarz-grüne Koalition denkbar

Mit Blick auf mögliche Koalitionen nach der Bürgerschaftswahl betonte Dominik Lorenzen: "Ich würde genau wie der Bürgermeister sagen, erstmal ist alles möglich zwischen den demokratischen Parteien." Mit Blick auf die CDU sagte Lorenzen im Interview bei NDR 90,3 und dem Hamburg Journal: "Natürlich ist die CDU eine Alternative, sowohl für die Sozialdemokraten als auch für uns. Aber mein Eindruck ist, dass alle Entscheidungsträger bei Rot und Grün ganz klaren Kurs haben auf erfolgreich Rot-Grün weiterführen, auch in der nächsten Legislatur." Lorenzen sprach sich im Sommerinterview zudem für Katharina Fegebank als Bürgermeisterkandidatin aus: "Katharina Fegebank war die Richtige und wäre die Richtige."

Lorenzen: Auch Grüne haben Wirtschaftskompetenz

Die Grünen hätten auch in Hamburg gezeigt, dass sie Wirtschaftskompetenz haben und Verantwortung für die Wirtschaft übernehmen. Es gebe aber auch Bereiche, wo man besser werden müsste: "Beim Thema Geschwindigkeit - wir müssen schneller planen, schneller bauen . […] Es kann keine Option sein, dass zum Beispiel die Köhlbrandbrücke, eine Lebensader am Hafen, erst 2045 oder 2050 fertig wird. Sie muss vor 2040 fertig werden", sagte Lorenzen im NDR-Sommerinterview.

Das ausführliche Interview sehen Sie auch heute Abend um 18:00 Uhr im NDR Hamburg Journal – oder online unter ndr.de/hamburg.

***************************************

NDR Landesfunkhaus Hamburg

Zentrale Programmaufgaben

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

www.ndr.de/hamburg

www.facebook.com/NDRHamburg

www.twitter.com/NDRpresse