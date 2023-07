Stand: 22.07.2023 08:00 Uhr Großes Zuschauerinteresse an NDR Geschichtsformat mit Hubertus Meyer-Burckhardt

Die neue Folge der NDR Reihe "Unsere Geschichte“ mit Hubertus Meyer-Burckhardt hat am Donnerstagabend ein großes Publikum erreicht. Mehr als eine halbe Million Menschen im NDR Sendegebiet (0,559 Mio. Zuschauer; 13,2 Prozent Marktanteil) haben die aufwändige Dokumentation “Der Elbtunnel: Pionierwerk und Staufalle" mit einem Mix aus Spielfilmszenen, Zeitzeugengesprächen und Archivmaterial im NDR Fernsehen verfolgt.

Juliane von Schwerin, Programmbereichsleiterin „Gesellschaft“: „Es freut mich sehr, dass wir mit der Art, wie wir Geschichte erlebbar machen, so viele Menschen erreichen! Mit unterhaltenden 90 Minuten, bei denen man auch noch viel lernt. Ein öffentlich-rechtliches Angebot im besten Sinne. Der Formatmix hat sich wieder einmal bewährt – und Hubertus Meyer-Burckhardt ist einfach ein hervorragender Geschichte- und Geschichtenerzähler.“

Im Film von Ulf Thomas (Redaktion Marc Brasse) stehen die Menschen im Vordergrund, die den Bau des Tunnels erlebt und in Teilen auch darunter gelitten haben. Mike Krüger ist als Zeitzeuge dabei, er hatte in den 1970er-Jahren beim Bau des Elbtunnels als Betonbauer-Lehrling mitgemischt. Zu den Darstellern der historischen Figuren in den Spielfilmszenen gehören Peter Lohmeyer, Nicolas König und Alexander Klaws.

Hubertus Meyer-Burckhardt: „Geschichte sollte erlebbar sein. Wir versuchen, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer in die Zeit von damals eintauchen zu lassen, so dass sie sich vorstellen, erleben und mitfiebern oder auch nur staunen können, wie es war, den Nord-Ostsee-Kanal oder den Hindenburgdamm zu bauen. Oder wie jetzt den Bau des Elbtunnels. Dass uns das immer wieder so erfolgreich gelingt, Geschichte über die handelnden Personen von damals nachvollziehbar zu erzählen, freut mich sehr und zeigt erneut, welch großes Potential gut gemachte Geschichte für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat.“

Auch die früheren Folgen der Reihe „Unsere Geschichte“ mit Hubertus Meyer-Burckhardt erzielten im NDR-Sendegebiet eine hohe Reichweite: Die Dokumentation über den Nord-Ostsee-Kanal im Jahr 2020 hatte im NDR Fernsehen fast eine Million Zuschauer*innen (0,92 Mio.), die Doku über die Transitstrecke durch die DDR nach Westberlin im Jahr 2021 700.000 und „Sylt, das Blumenmädchen und der Damm“ wollten im Jahr 2022 eine halbe Millionen Zuschauer*innen sehen (0,53 Mio.).

Die aktuelle Folge "Unsere Geschichte - Der Elbtunnel: Pionierwerk und Staufalle" gibt’s auch in der ARD Mediathek: Der Elbtunnel: Pionierwerk und Staufalle | ARD Mediathek

21. Juli 2023 / YM

***************************************

Norddeutscher Rundfunk

Unternehmenskommunikation

Presse und Kommunikation

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

presse(at)ndr.de

www.ndr.de

www.twitter.com/NDRpresse