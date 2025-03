Stand: 02.03.2025 09:46 Uhr Großer Erfolg: Knapp 3,7 Millionen Zuschauer für Finale von „Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?“ im Ersten und bei ONE

Ein Abend voller Bestwerte: Im Schnitt 3,683 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben am Sonnabend, 1. März, das Finale von „Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?“ im Ersten und im ARD-Digitalsender ONE verfolgt. So viele waren es seit 11 Jahren nicht mehr bei einem deutschen ESC-Vorentscheid. Der Marktanteil im Ersten lag bei 16,7 Prozent – der beste Wert seit 21 Jahren. Bei den 14- bis 49-Jährigen betrug der Marktanteil im Ersten und bei ONE zusammen 27,6 Prozent (1,172 Millionen), bei den 14- bis 29-Jährigen sogar 37,0 Prozent (321.000). So viele waren es nicht seit 25 Jahren. „Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?“ umfasste insgesamt vier Sendungen und entstand in Zusammenarbeit von ARD, RTL und Stefan Raab. Moderatorin aller Shows war Barbara Schöneberger.

Zu den Menschen, die die Sendung linear geschaut haben, kommen die, die das „Chefsache ESC 2025“-Finale im Netz verfolgten – in der ARD Mediathek und bei eurovision.de. Auch hier war das Interesse groß: In der ARD Mediathek hatte der EventLivestream zum Finale 132.000 Abrufe, über die Das Erste und ONE TV Livestreams in der ARD Mediathek kamen zusätzlich 708.000 Abrufe dazu und bei eurovision.de 26.000.

Gewinner von „Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?“ sind Abor & Tynna mit dem Song „Baller“. Sie bekamen vom Publikum, das per Televoting, SMS und online abstimmen konnte, 34,9 Prozent der Stimmen – und vertreten damit am 17. Mai Deutschland beim Eurovision Song Contest in Basel. Das Erste, ONE, die ARD Mediathek und eurovision.de übertragen die weltgrößte Musikshow ab 21.00 Uhr live. Die neun Final-Acts von „Chefsache ESC 2025“ waren aus drei Sendungen bei RTL hervorgegangen. Die Federführung für den ESC hat innerhalb der ARD der NDR.

Abor: „Ich freue mich auf das Abenteuer!“

Tynna: „Ich habe das noch nicht ganz verstanden. Ich muss darüber erstmal schlafen.“

Andreas Gerling, ARD-Unterhaltungskoordinator und Chef des ARD-Teams für den ESC beim NDR: „Mehr als 3,6 Millionen Zuschauer - mit über 27 Prozent der beste Wert für einen Vorentscheid beim Publikum von 14 bis 49 Jahren seit mehr als 20 Jahren, das sind Werte, die unterstreichen: Der Eurovision Song Contest ist ganz große Unterhaltung für alle Generationen und für das ganz große Publikum. Danke Stefan Raab für eine tolle Show und für die unvergleichliche Leidenschaft bei der Mission Basel - und Glückwunsch an Abor & Tynna! Ich freue mich auf einen fantastischen Auftritt in Basel, den wir ab heute gemeinsam vorbereiten.“

Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin: „Das war ein grandioses Show-Feuerwerk! Der ESC-Vorentscheid 2025 hat eindrucksvoll bewiesen, wie innovativ und vielversprechend eine besondere Allianz wie die mit Stefan Raab und RTL sein kann: Die Vielfalt der Genres, die hohe Qualität der Beiträge und das begeisterte Echo unterstreichen die große Bedeutung dieser Zusammenarbeit. Gerade in diesen Zeiten – und besonders am gestrigen Abend – ist es wichtiger denn je, den ESC als Lagerfeuermoment zu feiern, der Menschen verbindet. Mein Dank gilt dem NDR für seine Leidenschaft und Energie bei diesem Projekt. Nun blicken wir mit unserem Act Abor & Tynna voller Zuversicht nach Basel – bereit für einen starken Auftritt!“

Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland: „Abor & Tynna sind unsere Stars für Basel – Applaus Applaus! Die erstmalige Zusammenarbeit mit ARD/NDR hat gezeigt, was möglich ist, wenn starke Partner ihre geballte Power vereinen: Vier erfolgreiche, von Raab Entertainment perfekt inszenierte Primetime-Shows, eine riesige mediale Aufmerksamkeit und ein ESC-Vorentscheid-Fieber, das Deutschland erfasst hat wie lange nicht mehr. Stefan Raab hat einmal mehr bewiesen, dass er eine einzigartige Anziehungskraft und das nötige Gespür für Talente besitzt. Mit Leidenschaft, Präzision und Entertainment-DNA hat er gemeinsam mit seiner Jury einen herausragenden Künstler/eine herausragende Künstlerin gefunden, der/die Deutschland in Basel voller Stolz vertreten wird. Wir haben die Bühne bereitet – jetzt gehört sie Abor & Tynna!“

