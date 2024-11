Stand: 29.11.2024 11:00 Uhr Großer Bewerberansturm bei "Chefsache ESC 2025": 3281 Acts wollen beim ESC-Vorentscheid von Raab, ARD und RTL dabei sein – Start am 14. Februar

Rien ne va plus! Am Donnerstag, 28. November, ist die Bewerbungsfrist für den deutschen ESC-Vorentscheid "Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?" offiziell abgelaufen. 3281 Bewerbungen von Einzel-Künstler*innen und Bands sind eingegangen – so groß war der Ansturm für einen deutschen Vorentscheid seit 2010 nicht mehr! Unter den Bewerberinnen und Bewerbern finden sich sowohl etablierte Künstler*innen mit beeindruckenden Karrieren als auch neue und vielversprechende Talente aus verschiedenen Genres. 1198 Musiker*innen haben sich mit einem eigenen Song beworben. Der älteste Bewerber ist 83 Jahre alt. Rund 20 Prozent aller Bewerbungen kommen von Bands – und zwei der Bewerbungen wurden nicht digital, sondern per Post eingereicht. Inspiriert von der Vielfalt und Qualität der Einsendungen, kann Stefan Raab es kaum erwarten, den Auswahlprozess in Angriff zu nehmen.

Unter dem Titel "Chefsache ESC 2025" bündeln Stefan Raab, RTL und ARD ihre Kräfte, um Deutschlands Musik-Hoffnung für den Eurovision Song Contest in Basel zu finden. In drei Primetime-Live-Shows am 14., 15. und 22. Februar bei RTL wählen Stefan Raab und seine Jury die besten Musik-Acts aus. Mehrere Gesangsrunden und Song-Disziplinen entscheiden, wer für Deutschland ins große Rennen geht. Im vom NDR verantworteten Live-Finale in der ARD, der vierten Show am 1. März, küren die Zuschauerinnen und Zuschauer den Gewinner-Act und bestimmen somit selbst, wer Deutschland in Basel vertritt. Barbara Schöneberger moderiert alle vier Shows.

"Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?" ist eine Produktion von Raab Entertainment für ARD (Federführung: NDR) und RTL.

29. November 2024