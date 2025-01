Stand: 16.01.2025 11:07 Uhr Grimme-Preis: zehn Nominierungen für NDR Produktionen

Für den diesjährigen Grimme-Preis sind acht NDR (Ko)-Produktionen nominiert, zwei NDR Autorinnen könnten für zwei STRG_F-Filme zudem einen „Spezial“-Preis bekommen.

In der Kategorie Fiktion sind gleich zwei Serien aufgestellt, die im Rahmen des „Nordlichter“-Förderprogramms von NDR, MOIN Filmförderung Hamburg und der nordmedia Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH entstanden: „Festmachen“ von Hilke Rönnfeldt (Buch und Regie) und „Player of Ibiza“ von Ellen Holthaus, Miriam Suad Bühler, Bruno Alexander, Emil Belton und Oskar Belton (Buch); Bruno Alexander, Oskar Belton und Emil Belton führten auch Regie. In dieser Kategorie könnte zudem die Serie „Kafka“ ausgezeichnet werden (Buch: Daniel Kehlmann, David Schalko - Ko-Autor -, Regie: David Schalko), die der NDR maßgeblich mit allen Sendern der ARD und dem ORF zusammen realisiert hat.

Bestes Format in der Kategorie „Information & Kultur“ könnte Pia Lenz‘ Langzeitdokumentation „Für immer - Die Geschichte einer Liebe“ von NDR und SWR werden. Für das „Spezial“ in dieser Kategorie sind Isabell Beer und Isabel Ströh für ihre intensiven digitalen STRG_F-Recherchen zu sexueller Gewalt nominiert. STRG_F wird vom NDR im Auftrag von funk produziert. Für funk entsteht beim NDR auch das Explainer-Format „ATLAS“. In der Kategorie Jugend könnte hier die Ausgabe vom 24. Januar geehrt werden. Die Preisträger*innen des 61. Grimme-Preises werden am 6. März bekanntgegeben.

Im Mittelpunkt der fünfteiligen Serie „Festmachen“ steht Schiffsoffizierin Malika (Salka Weber) kurz vor der Beförderung zur Kapitänin. Dann geschieht ein Unfall an Bord, bei dem Malika ihre Crew und sich selbst in Gefahr bringt. Weitere Darsteller*innen sind Nils Rovira-Munoz, Karsten Antonio Mielke, Jochen Nickel, Peter Plaugborg, Meryem Ebru Öz und Nina Petri. Hergestellt wurde die Serie von der Leitwolf Filmproduktion GmbH (Produzentin: Anette Unger, Producerin: Paula Lichte). Die Redaktion hatten Philine Rosenberg und Ira Neukirchen.

Wer war Franz „Kafka“? Das erzählt die sechsteilige ARD-Serie zum 100. Todestag eines der wirkungsmächtigsten und faszinierendsten Schriftsteller deutscher Sprache aus unterschiedlichen Perspektiven. Zu sehen sind neben Joel Basman in der Titelrolle u. a. David Kross, Maresi Riegner, Nicholas Ofczarek, Lia Von Blarer und Liv Lisa Fries. Die Redaktion hatten Christian Granderath und Philine Rosenberg (NDR, Federführung), Dr. Klaus Lintschinger, Eva Allbauer (ORF), Claudia Simionescu (BR), Sven Döbler (MDR), Manfred Hattendorf (SWR), Sophie Seitz, Frank Tönsmann (WDR), Kerstin Freels (RBB), Jörg Himstedt (HR), Andrea Etspüler (SR) und Annette Strelow (Radio Bremen). „Kafka“ ist eine Koproduktion von Superfilm - John Lueftner, David Schalko, Katharina Theissen - mit allen ARD-Landesrundfunkanstalten und dem ORF, gefördert von FISA+, Fernsehfonds Austria und Filmfonds Wien.

Ebenso wie „Festmachen“ entstand auch „Player of Ibiza“ innerhalb der Nachwuchs-Reihe „Nordlichter“. In der fünfteiligen Comedy-Serie im Mockumentary-Style werden Reality-TV, Sexismus und fragile männliche Egos unter die Lupe genommen. Die fünf Teilnehmer der Reality-Show werden gespielt von Bruno Alexander, Emil Belton, Charles Booz Jakob, Arman Kashani und Sammy Scheuritzel, weitere Darsteller*innen sind Martin Brambach, Altine Emini, Paula Goos und Larissa Sirah Herden. Regie führten Bruno Alexander, Oskar Belton und Emil Belton; Buch: Ellen Holthaus, Miriam Suad Bühler, Bruno Alexander, Emil Belton, Oskar Belton; Idee: Ina-Christina Kersten; Produzent*innen; Carsten Kelber, Ina-Christina Kersten; Producer: Max Mattis; Redaktion: Sabine Holtgreve. „Player of Ibiza“ ist eine Produktion der Pyjama Pictures GmbH und Kleine Brüder GmbH.

Eva ist 83, Dieter 86. Im Winter 1952 haben sie das erste Mal miteinander getanzt. Zu Beginn der Dreharbeiten sind Eva und Dieter seit 66 Jahren ein Paar. Was bleibt davon und was zählt jetzt noch? Für ihren Dokumentarfilm „Für immer - Die Geschichte einer Liebe“ hat Pia Lenz die letzten gemeinsamen Jahre des Paares begleitet. Die Produktion lag bei Hauke Wendler und Carsten Rau (PIER 53 Filmproduktion), die Redaktion hatten Timo Großpietsch (NDR, federführend) und Harald Kirchner (SWR).

In dem Film „STRG_F: Pädokriminelle im Stream: So sicher fühlen sich Täter“ untersuchen die STRG_F Reporterinnen Isabell Beer und Isabel Ströh die App “Likee”, die offenbar von Pädokriminellen durchzogen ist. Schon nach kurzer Zeit stoßen sie in ihrer Recherche auf Livestreams von Kindern, die sich ausziehen und nackt zeigen. Um zu verstehen, wie dieses Cybergroomering in der App funktioniert und wie die Täter vorgehen, führen die Journalistinnen drei Abende lang sogenannte Scheinkindversuche durch, bei denen sich ihre Kolleginnen Mette Marit Olsson und Magdalena Stefely (funk) als 12- und 13-jährige Mädchen ausgeben. Die STRG_F-Journalistinnen sprechen mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser und dem Bundeskriminalamt über die Ergebnisse der Recherche. Die Redaktion für den Film von Isabell Beer, Isabel Ströh, Simone Horst und Clara Vesely hatten Anna Orth, Lutz Ackermann und Salome Zadegan (alle NDR).

Was passiert, wenn ein unscheinbarer Einladungslink zu einer Telegram-Gruppe der Schlüssel zu einem erschreckenden Vergewaltiger-Netzwerk ist? Für den Film „STRG_F: Das Vergewaltiger-Netzwerk auf Telegram“ haben Isabell Beer und Isabel Ströh mehr als ein Jahr in diesem Netzwerk recherchiert und eine Welt voller sexualisierter Gewalt, K.o.-Mitteln, krimineller Machenschaften entdeckt. Sie gelangten in Telegram-Gruppen mit hunderten bis zehntausenden Mitgliedern - darunter auch Deutsche. Die Redaktion hatten hier Anna Orth und Lutz Ackermann.

Teure Hotels, Privatjets, Luxuskarren, Yachten und Traumvillen: Das ist das Leben von Teddy Nguema. Denn er ist Sohn des reichen Diktators von Äquatorialguinea. Wie ist das Leben als Diktatoren-Sohn? Das untersuchte „ATLAS“ in seiner Ausgabe am 24. Januar 2024. Das YouTube Format „ATLAS“ wird von Hyperbole Medien GmbH im Auftrag des NDR für funk produziert. Redaktionell verantworteten Sascha Storfner (NDR), Philipp Weimar (Hyperbole) und Leo Braun (funk) die nominierte Ausgabe, das Buch entwarf Nikolas Holl. Moderatorin der Folge war Tessniem Kadiri.

Als Koproduzent ist der NDR beteiligt an den für den Grimme-Preis nominierten Projekten „Ausgesetzt in der Wüste: Europas tödliche Flüchtlingspolitik“, „Team Timster“ und „Kroymann – Ist die noch gut“.

