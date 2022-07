Stand: 27.07.2022 05:00 Uhr Goldmedaillengewinnerin Laura Ludwig bei NDR 90,3: "Ich hatte einige schlaflose Nächte"

Deutschlands erfolgreichste Beachvolleyballerin Laura Ludwig hat geheiratet. Im Podcast "Feel Hamburg" bei NDR 90,3 zeigt sie stolz ihren Ehering, der sehr schlicht gehalten ist und erzählt, dass ihr Roségold ganz besonders gut gefällt. "Wir haben es klein gehalten. Eigentlich war uns die Hochzeit gar nicht so wichtig. Wir haben es wegen der Kinder gemacht, wegen dem Namen und allem drum und dran, wegen der Zusammengehörigkeit. Und dann gibt es natürlich auch noch so ein paar Behördensachen", erklärt Laura, die jetzt Ludwig-Bowes heißt, ganz nüchtern. Es sei dann aber wider Erwarten sehr emotional gewesen. "Ich hatte nicht gedacht, dass ich da mit Tränen rausgehe, dass wir uns so schöne Worte gesagt haben. Ich hatte einige schlaflose Nächte, weil ich immer wieder mit Tränen aufgewacht bin, wenn ich über unser Leben nachgedacht habe. Aber es waren natürlich Glückstränen."

Inzwischen ist Familie Ludwig-Bowes zu viert. Sohn Lenny kam Mitte Mai zur Welt und Laura plant jetzt ihr Comeback. Im NDR 90,3 Podcast "Feel Hamburg" sagt sie, dass sie das Leistungstraining im September wieder aufnehme und ihr Ziel Olympia 24 in Paris sei. Wer dann an ihrer Seite spielen wird, ließ die Beachvolleyballerin allerdings noch offen.

Weitere Informationen "Feel Hamburg" mit Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig Bei "Feel Hamburg" spricht Olympiasiegerin Laura Ludwig über ihr neues Leben als Mutter von zwei kleinen Jungen. mehr

***************************************

NDR Landesfunkhaus Hamburg

Zentrale Programmaufgaben

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

www.ndr.de/hamburg

www.facebook.com/NDRHamburg

www.twitter.com/NDRpresse