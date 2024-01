Stand: 24.01.2024 05:00 Uhr "Frank Elstner gefiel meine Antwort nicht" - Schauspieler Jens Wawrczeck (Die drei ???) bei NDR 90,3

In der neuen Folge des Podcasts "Feel Hamburg" von NDR 90,3 erinnert sich der Schauspieler und Hörspielsprecher Jens Wawrczeck ("Die drei ???") an seinen Auftritt bei Frank Elstner in der Sendung "Die Montagsmaler".

Er war damals gerade zwölf Jahre jung und bildete zusammen mit drei anderen Kindern ein Rateteam in der beliebten Show von Frank Elstner. Während der Live-Show interviewte der Moderator seine jungen Gäste und fragte Jens Wawrczeck nach seinem Lieblingsfilm. Der antwortete sehr treuherzig, dass er "Manche mögen's heiß" schon drei Mal gesehen habe. Das sei aber eigentlich nicht die Wahrheit gewesen. "Während der Proben fragte Frank Elstner schon: 'Was sind denn eure Hobbys?' Und da sagte ich: Filme", erinnert sich der Schauspieler. Elstner habe ihn dann nach seinem Lieblingsfilm gefragt und er habe wahrheitsgemäß "Rosemary's Baby" geantwortet. Dieser Satanisten-Film sei aber offenbar zu viel für Elstner gewesen, denn Jens Wawrczeck erinnert sich: "Frank Elstner ist dann sehr ernst geworden und bat: Kannst du vielleicht für heute Abend einen anderen Film überlegen? Ich glaube, das ist nicht so passend. Und da habe ich mir stattdessen 'Manche mögen's heiß' ausgesucht."

Bei dieser Fernsehsendung hatte Jens Wawrczeck auch Andreas Fröhlich, der im anderen Rateteam war, kennengelernt. Später wurden sie dann zusammen für die Hörspielserie "Die drei ???" besetzt. Dass diese Hörspielreihe auch 43 Jahre später noch Kult sein würde, haben die jungen Sprecher in ihren kühnsten Träumen nicht zu hoffen gewagt. Aus den Kinderdetektiven sind längst erwachsene Kriminalisten geworden, die "irgendwie keine Kinder mehr sind, auch keine realen Figuren, sondern sozusagen Projektionsflächen", spekuliert der Hörspielsprecher über die Gründe dafür, dass die Sprecher nie ausgewechselt wurden. "Man ist mit uns aufgewachsen. Man ist mit uns älter geworden. Ich glaube, das ist so, als ob man 'Lassie' und 'Skippy' und 'Flipper' in einem Hörspiel vereinigt. Und plötzlich soll der Schäferhund von 'Kommissar Rex' 'Lassie' ersetzen. Das würde nicht gehen."

Im Gespräch mit NDR 90,3 Host Daniel Kaiser erzählt Wawrczeck auch von seinem Bungeesprung vom Hamburger Fernsehturm, seiner Kindheit in Altona und Eimsbüttel und von seinen ersten Schritten als Hörspielsprecher.

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

Alle Podcasts der Serie finden Sie unter ndr.de/903.

Ansprechpartnerin: Regina Kramer, Tel.: 040 4156 3460, Mail: r.kramer@ndr.de

***************************************

NDR Landesfunkhaus Hamburg

Zentrale Programmaufgaben

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

www.ndr.de/hamburg

www.facebook.com/NDRHamburg

www.twitter.com/NDRpresse

Schlagwörter zu diesem Artikel Krimis