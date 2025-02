Stand: 19.02.2025 15:32 Uhr Fegebank im Spitzenkandidaten-Interview von NDR 90,3 und Hamburg Journal: Meldestelle gegen Mietwucher und Absage an die CDU

Die hohen Wohnkosten sind nach Ansicht der Grünen-Bürgermeisterkandidatin Katharina Fegebank die größte sozialpolitische Frage in Hamburg. Im Kandidaten-Interview zur Bürgerschaftswahl sprach sie sich für eine städtische Meldestelle gegen Mietwucher aus. "Weil wir gesehen haben, dass das viele Bauen noch nicht dazu führt, dass die Mieten wirklich günstig sind, müssen wir viel stärker bei mietrechtlichen Maßnahmen ran."

Konkret plädierte Fegebank für eine schärfere Mietpreisbremse und für Neuregelungen bei Indexmieten und Wohnraumschutz. Zentral bleibe aber der Wohnungsneubau – auch auf neuen Arealen, so Fegebank: "Das löst manchmal Spannungen vor Ort aus. Aber da muss man auch wirklich sagen, dass es wichtig ist, hier bezahlbaren Wohnraum zu schaffen." Den bisherigen Drittelmix aus Eigentumswohnungen, frei finanzierten und geförderten Wohnungen möchte die Grünen-Politikerin zugunsten von mehr Sozialwohnungen ändern.

Weniger Bürokratie

Viele bürokratische Auflagen und Verfahren sind nach Ansicht von Fegebank eine Bremse für Innovation, Wachstum und Wohlstand. Für Hamburgs städtische Dienstleistungen, Auskünfte oder für Genehmigungen müsse es mehr zentrale Anlaufstellen geben, bei denen die Anliegen der Bürger in einer Hand liegen und bearbeitet werden. Außerdem plädierte sie für Innovationszonen, in denen man experimentieren könne, wie Dinge schneller funktionieren.

Sorge vor Extremismus

Mit Blick auf die aktuelle Migrationsdebatte kritisiert Katharina Fegebank den in ihren Augen zu starken Fokus auf Probleme der Zuwanderung. Hamburg müsse als internationale Metropole andere Signale senden und sich offen und vielfältig zeigen. "Ich habe selten eine Zeit erlebt, in der so viele Leute zu mir kommen, die in zweiter oder dritter Generation hier leben und sagen: Wir haben im Moment überhaupt nicht mehr das Gefühl, dazuzugehören." Die Frage der Strafverfolgung von Gefährdern oder straffällig gewordenen Asylbewerbern sei in Hamburg sehr, sehr klar geregelt. Größte Gefahr sieht Fegebank derzeit im Extremismus: "Wir haben einen extremen Anstieg von rechtsextremer Gewalt. Wir haben einen Anstieg von Islamismus, und das sind Dinge, die unsere Gesellschaft gefährden." Dafür müssten Sicherheitsbehörden, Justiz und Polizei gestärkt werden.

Absage an die CDU

Gefragt nach möglichen Bündnisoptionen nach der Bürgerschaftswahl sagte Fegebank: "Grün-schwarz ist überhaupt kein Thema für uns und auch für mich hier in Hamburg." Die Grünen arbeiteten seit zehn Jahren erfolgreich und sehr verlässlich in einer Koalition mit der SPD. Das wolle sie gern fortsetzen, wenn auch mit den Grünen als stärkster Kraft.

