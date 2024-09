Stand: 04.09.2024 05:00 Uhr Familienglück im Dreierpack - Alexander Klaws bei NDR 90,3

Alexander Klaws, einer der bekanntesten deutschen Musicalstars und der erste Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" spricht im Podcast "Feel Hamburg" von NDR 90,3 über sein neues kleines Glück: Die Geburt seines dritten Sohnes.

"Ich bin wirklich frisch gebackener, dreifacher Papa. Und ich bin unfassbar stolz. Alle sind gesund. Mama geht es super, Kind geht es gut. Und das ist das Allerallerwichtigste", so Klaws im Gespräch mit Host Daniel Kaiser. Er beschreibt seine aktuelle Situation als besonders glücklich und erfüllend: "Ich freue mich umso mehr, wenn ich abends dann auch nach Hause komme und dann auch mal wieder so ein kleines Würmchen auf der Brust habe. Also das ist gerade eine sehr, sehr schöne Zeit."

Mit Humor und großer Freude spricht Klaws auch über die Herausforderungen und die neuen Anfänge, die ein Neugeborenes mit sich bringt. "Also ich habe ja eine Party veranstaltet, als ich den Windeleimer wegschmeißen durfte. Ja, da steht er jetzt wieder da, wo er vorher stand. Insofern fangen wir wieder bei Null an", lacht der dreifache Vater. "Unser Flynn ist jetzt vier Jahre alt, und trotzdem wundere ich mich, was man dann doch alles verdrängt oder wo man denkt: War das immer schon so?"

Ob er bei der Geburt dabei sein könnte, stand bis zuletzt nicht fest, denn Klaws reitet zurzeit als Winnetou bei den Karl- May-Festspielen in Bad Segeberg. "Ich war dabei, und das war ja die größte Angst. Ich meine, wir haben ja hier am Kalkberg wirklich nur eine Besetzung, was das Schönste ist, dass nicht irgendwie wer ersetzt wird, sondern hier spielt immer die Erstbesetzung. Die stehen dann auch wirklich in jeder Show hier auf der Bühne. Und das ist auch schon das Problem gewesen, so hochschwanger in die Saison zu starten."

Seine Erleichterung ist spürbar, als er schildert, wie er sich sorgte, dass das Baby während einem seiner Auftritte zur Welt kommen könnte. "Von daher haben wir wirklich jeden Tag zu Manitu gebetet, so dass es passiert, wenn ich mal zuhause bin oder die drei Tage frei habe. Und es ist wirklich so gekommen. Ich habe auch mit dem kleinen Hosenscheißer irgendwie jeden Abend geredet, als er noch im Bauch war. Und er hat auf mich gehört. Insofern hat das schon mal geklappt." Im Gespräch mit Daniel Kaiser merkt man, dass der frischgebackene Dreifach-Vater noch ganz überwältigt von dem gerade Erlebten ist und er betont selbst: "Ja, ich bin immer noch durch den Wind.“

Auch beruflich freut sich der Musicalstar auf neue Herausforderungen. Dass es im Lauf des kommenden Jahres ein neues Album von Alexander Klaws geben könnte, schließt er nicht aus. Im NDR 90,3 Podcast "Feel Hamburg" erzählt er auch, wie er sich durch "Brusttrommeln" als Tarzan die Rippen gebrochen hat und wie er sich in seine heutige Ehefrau Nadja verliebt hat.

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Ilka Steinhausen, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

