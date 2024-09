Stand: 27.09.2024 10:00 Uhr Essen wie Alpakas – neue Staffel des NDR Erfolgsformats „Die Ernährungs-Docs“ startet im Jubiläumsjahr

Essen als Medizin – in der NDR Sendung „Die Ernährungs-Docs“ wird Menschen geholfen, die an ihren massiven Gesundheitsproblemen verzweifeln. Am 30. September startet der zweite Teil der 10-Jahre-Jubiläumsstaffel (der erste Teil lief zu Jahresanfang).



Die „E-Docs“ Silja Schäfer, Viola Andresen, Matthias Riedl und Jörn Klasen, alle erfahrene Mediziner*innen, wollen mit gezielten Ernährungs-Strategien die Symptome ihrer Patienten deutlich verbessern.



An Bord ihrer „Hausboot-Praxis“ mitten in Hamburg zeigen die E-Docs, wie mit speziellem Essen schon innerhalb weniger Monate erstaunliche Erfolge erzielt werden können. In der neuen Staffel werden dabei so unterschiedliche Krankheiten wie Fettleber, Schuppenflechte und Morbus Crohn behandelt. Aber auch das in der modernen Gesellschaft verbreitete metabolische Syndrom, Migräne mit Aura und die immer noch recht neue Post Covid-Erkrankung stehen auf dem Plan.



Alpakas als Vorbild? - Mit Antioxidantien oder Intervallfasten zum Erfolg



Dem 31-jährigen Dennis E. mit Adipositas soll es unter anderem helfen, sich so zu ernähren wie die Alpakas auf seinem Hof in Schleswig-Holstein: Mit viel frischem Grünzeug, ohne salzige Fertigprodukte – und das in Form von Intervallfasten: zwei Mahlzeiten am Tag, an fünf Tagen in der Woche rein vegetarisch.

Bei der 32-jährigen Tina Z. wird Schonkost ausprobiert, um ihren Reizmagen zu beruhigen – mit milden Suppen und Dampfgegartem.

Und Tanja W. aus dem niedersächsischen Wilstedt sollen Antioxidantien helfen gegen ihr entzündliches Rheuma Morbus Bechterew. Diese stecken zum Beispiel in Obst und Gemüse, Nüssen oder grünem Tee.

Ob die Protagonist*innen die vielen neuen Vorgaben für ihre Lebensweise umsetzen können, um schmerzfrei durchs Leben gehen zu können, zeigt die neue Staffel.

Das E-Doc Universum: Podcast, Instagram-Kanal und Bücher

Neben der Fernsehsendung gibt es Begleit-Material zur NDR Reihe mit Rezepten und Therapieplänen unter ndr.de/edocs, das mit jeder neuen Staffel millionenfach abgerufen wird. Seit vergangenem Jahr gibt es die „Die Ernährungs-Docs“auch als NDR Podcast.

Der Instagram-Kanal "ernaehrungsdocs" ist mit rund 850.000 Followern zum fünftgrößten Insta-Account der ARD gewachsen. Außerdem sind unter der Marke "Die Ernährungs-Docs" mehr als 15 Bücher erschienen, fast alle wurden Bestseller.

Auch der WhatsApp-Kanal hat mehr als 330.000 Abonnent*innen, dazu gibt es noch einen Newsletter.



Die neuen Folgen der „Ernährungs-Docs“ im NDR Fernsehen sind vom 30. September an montags um 21 Uhr zu sehen.

Weitere Informationen unter www.ndr.de/e-docs



Alle Folgen sind in der ARD Mediathek abrufbar:

https://www.ardmediathek.de/sendung/die-ernaehrungs-docs/Y3JpZDovL25kci5kZS8xNTMw



Fotos stehen unter www.ARD-Foto.de bereit.

27. September 2024 / WN

