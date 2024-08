Stand: 28.08.2024 12:00 Uhr Erfolgreich "Welle machen": NDR Hamburg und seine Partner feiern 80 neue Schwimmlehrer

Es ist geschafft: Die Aktion "Welle machen" von NDR Hamburg in Kooperation mit der DLRG Hamburg, Active City und Bäderland sorgt für 80 neue Schwimmlehrerinnen und Schwimmlehrer in Hamburg. Im Mai hatten NDR 90,3 und das Hamburg Journal aufgerufen, sich zur Schwimmlehrerin oder zum Schwimmlehrer ausbilden zu lassen. Ziel der Programmaktion: mehr Kursangebote für Schwimmanfänger in Hamburg.

Die Resonanz war überwältigend. Mehr als 850 Hamburgerinnen und Hamburger hatten sich beim NDR um die Ausbildung zum Schwimmlehrerassistenten beworben. Für die ausgewählten Teilnehmer standen dann unter anderem Methodiken zur Schwimmlehre, ein Rettungsschwimmkurs und Erste Hilfe auf dem Stundenplan.

Zum Ende der rund zweimonatigen Aktion gibt es 80 neue Schwimmlehrerassistenten für Hamburg. Mit ihnen können in Hamburg nun mehr Schwimmlernangebote gemacht werden und die Wartelisten werden kürzer.

Am Sonnabend, 31. August, bedanken sich die Projektpartner bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit einem Fest in der Schwimmhalle Inselpark in Wilhelmsburg. Aus den Händen von NDR Landesfunkhausdirektor Hendrik Lünenborg, dem DLRG Hamburg Präsidenten Heiko Mählmann, Sportstaatsrat Christoph Holstein und dem Geschäftsführer von Bäderland, Dirk Schumaier, bekommen die Absolventen dann feierlich ihre Urkunden überreicht.

