„Elon Musk mit dem Känguru an einen Tisch setzen“ - Bestsellerautor Marc-Uwe Kling zu Gast im Podcast „Deutschland3000“ mit Eva Schulz

Marc-Uwe Kling, der kreative Kopf hinter den Kult-Büchern „Die Känguru-Chroniken“, ist zu Gast im Interview-Podcast „Deutschland3000 - 'ne gute Stunde mit Eva Schulz“ und spricht mit der Journalistin über die Bedeutung von Fantasie, die Herausforderungen der modernen Gesellschaft im Umgang mit Künstlicher Intelligenz und Social-Media-Plattformen sowie dem kreativen Schreibprozess mit seinen Töchtern.

Künstliche Intelligenz und Fantasie

Ein zentrales Thema im Podcast ist der Einfluss von künstlicher Intelligenz (KI) auf Kreativität und gesellschaftliche Prozesse. Marc-Uwe Kling erklärt im Interview mit Eva Schulz: „Die aktuellen KI-Modelle haben Grenzen. Sie basieren auf riesigen Datensätzen, die Menschen geschaffen haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass da etwas wirklich Originelles herauskommt, ist klein.“ Er warnt vor den Auswirkungen von Deepfakes und Halluzinationen, die durch KI generiert werden, und fordert klare gesetzliche Regelungen, um die Demokratie zu schützen: „Deepfakes, die ohne Zustimmung erstellt werden, müssen komplett verboten werden.“

Einfluss von Social-Media-Plattformen

Eva Schulz unterhält sich mit Marc-Uwe Kling auch über den Einfluss von Social-Media-Plattformen. Klings Kritik: „Solange wir die medialen Spielregeln nicht ändern, laufen wir immer gegen die Wand. Weil ein Typ wie Elon Musk einfach Twitter kaufen kann und in sein persönliches Megafon umwandelt, nur weil er der reichste Typ der Welt ist.“ Kling fordert, Social-Media-Plattformen als Massenmedien zu bewerten und behandeln: „Es ist absurd, dass sie immer noch durchkommen mit der Behauptung, sie wären nur die Straße und nicht verantwortlich für die Unfälle.“ Gern würde er Elon Musk mit dem Känguru an einen Tisch setzen: „Es wäre spannend, Elon Musk mit dem Känguru sprechen zu lassen, um zu sehen, was dabei rauskommt.“ Kling spielt auf den wachsenden Einfluss von Tech-Giganten und die Notwendigkeit von mehr Dialog an.

Fantasie als Muskel trainieren

Im Gespräch mit Eva Schulz gibt Marc-Uwe Kling auch Einblicke ins Private. Besonders beeindruckend ist, wie er den kreativen Prozess mit seinen Töchtern schildert: „Das Schreiben mit meinen Kindern ist eine einzige Freude. In einer perfekten Welt würde ich nur noch so arbeiten.“ Auf die Frage, wie es möglich ist, die kreative Fantasie im Erwachsenenalter zu bewahren, sagt er: „Die positive Utopie ist selten, weil die Geschichten relativ langweilig sind. Aber wir brauchen mehr davon, um neue Visionen für die Zukunft zu schaffen.“ Aus eigener Erfahrung weiß er: „Fantasie ist ein Muskel, den man trainieren kann. Je mehr man schreibt, desto leichter fällt es einem.“

In „Deutschland 3000“ trifft Eva Schulz alle 14 Tage interessante Persönlichkeiten „irgendwo zwischen Pop und Politik“.

