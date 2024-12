Stand: 06.12.2024 10:15 Uhr Eintauchen in die Wirren der Weimarer Republik: Niederdeutsche Hörspiel „Altona 1923: Rotten“ ab sofort in der ARD Audiothek

Oktober 1923, die Hyperinflation in Deutschland hat ihren Höhepunkt erreicht. Inmitten der politischen Unruhen und des täglichen Kampfes ums Überleben ermittelt Kommissar Friedrich Wilhelm Kentner im niederdeutschen Hörspiel „Altona 1923: Rotten“, dem mit Spannung erwarteten zweiten Teil der „Altona“-Serie.

Von Freitag, 6. Dezember, an können Hörerinnen und Hörer ab 18.05 Uhr in der ARD Audiothek in diese düstere Epoche eintauchen. Das packende Hörspiel wird zudem bei Bremen Zwei, NDR Schlager sowie in den Regionalprogrammen des NDR (NDR 1 Welle Nord, NDR 90,3, NDR 1 Radio MV und NDR 1 Niedersachsen) zu hören sein.

„Rotten“ ist der zweite Teil einer kleinen, aber feinen Hörspielreihe, die das Alltagsleben im Altona der Weimarer Republik beleuchtet und in unregelmäßigen Abständen produziert wird. Der erste Teil „Altona 1919 – Sülte“ steht ebenfalls in der ARD Audiothek zum Nachhören bereit.

Zum Inhalt

Im Oktober 1923 schlagen die sozialen und wirtschaftlichen Turbulenzen erbarmungslos zu. Ein einfaches Brot kostet 700 Millionen Reichsmark, und die Preise steigen im Stundentakt. In der Bevölkerung brodelt es, politische Morde sind alltäglich, und ein missglückter Revolutionsversuch in Hamburg sorgt für Tote und Verletzte – ein weiterer Tag im chaotischen Leben dieser Zeit.

Polizeikommissar Kentner, erschöpft von endlosen Doppelschichten und einem wertlosen Gehalt, ist ständig mit Plünderungen, Korruption und Prostitution konfrontiert. In diesem Morast der Verzweiflung und des moralischen Zerfalls kämpft er verzweifelt darum, seine Integrität zu bewahren. Kann er in dieser gebeugten Welt noch aufrecht bleiben?

Über den Autor

Hans Helge Ott, 1951 geboren, betrat als junger Schauspieler beim Hörspiel bei Radio Bremen die Bühne. Nach einem Studium des Grafikdesigns widmete er sich der Schriftstellerei und Regie für Funk, Fernsehen und Theater. Bis 2016 betreute Ott als Redakteur 15 Jahre lang das Niederdeutsche Hörspiel, das von Radio Bremen und NDR gemeinsam gesendet wird. Heute arbeitet er als freier Autor und Regisseur.

Hörspielrollen und ihre Darsteller

Friedrich Wilhelm Kentner, Kriminalpolizist: Oskar Ketelhut

Siegfried, Drehorgelspieler: Peter Kaempfe

Mudder Henke, Ladenbesitzerin: Edda Loges

Beke Harksen: Nele Larsen

Kriminaldirektor: Michael Prelle

Ernst Nörke, Polizist: Frank Jordan

Marten, Kriegsversehrter: Bernd Schröter

Levi, Bäcker: Till Huster

Büttner, Zigarrenmacher: Robert Eder

Jordan, Zigarrenhändler: Erkki Hopf

Rickmer Jacobsen, Fabrikdirektor: Stephan Schad

Markthändlerin: Gesa Retzlaff

Schöttler, Prostituierte: Meike Meiners

Obsthändler: Harald Maack

Ditters, Aufständischer: Flavio Kiener

Der Stab

Komposition und Musik: Bernd Keul

Technische Realisation: Kay Poppe

Regieassistenz: Leo Schenkel

Regie: Hans Helge Ott

Redaktion: Ilka Bartels (Radio Bremen)

Produktion: Radio Bremen und NDR 2024

Das Niederdeutsche Hörspiel in der ARD Audiothek

Das niederdeutsche Hörspiel besteht als eigenes Genre seit 1950. Seit 1974 produziert die Bremer Redaktion alle Niederdeutschen Hörspiele für Radio Bremen und den NDR. Das Programm enthält moderne und historische Stücke, sowohl ernst als auch unterhaltend, bis hin zum Krimi und zum Schwank.

Und hier geht es zum Niederdeutschen Hörspiel: https://www.ardaudiothek.de/sendung/niederdeutsches-hoerspiel/6503594/

6. Dezember 2024/ BB

