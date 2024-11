Stand: 26.11.2024 10:00 Uhr Ein Serienkiller, der junge Frauen dazu bringt, sich in ihn zu verlieben: NDR Krimi-Hörspiel „Abgrund: Du weißt, sie ist nicht gesprungen“ ab sofort in der ARD Audiothek

Clementines kleine Schwester Poppy ist von den Klippen gestürzt. Für die Polizei deutet alles auf Selbstmord hin. Doch Clementine vertieft sich in Poppys Leben und ist bald sicher, dass ihre Schwester umgebracht wurde - und dass Poppy nicht das einzige Opfer eines perfiden Mörders ist, der junge Frauen vor der Tat dazu bringt, sich in ihn zu verlieben.

Die englische Autorin Lucy Goacher liefert mit ihrem spannenden Debütroman „Abgrund: Du weißt, sie ist nicht gesprungen“ die Grundlage für das gleichnamige Hörspiel, welches der NRD jetzt in Zusammenarbeit mit Irene Schuck (Autorin und Hörspielregisseurin) umgesetzt hat. Jenny König spielt Clementine und ist fasziniert von dem Charakter: „Eine Frau, die sich nicht zufrieden gibt, und den Sachen auf den Grund geht, außer vielleicht bei sich selbst. Das kommt dann mit einer Vehemenz, die sie selbst auch überrascht. Und die wie eine Zwiebel so verschiedene Schichten, so verschiedene Räume um sich hat, die sie selber auch nicht kennt.“

Der Inhalt: Nach dem vermeintlichen Selbstmord ihrer Schwester ist Clementine traumatisiert und voller Schuldgefühle. Um anderen in einer ähnlich verzweifelten Lage zu helfen, arbeitet Clementine bei einer Telefonhotline für suizidgefährdete Menschen. Eines Abends erhält sie dort den Anruf eines Mannes, der am Selbstmord seiner Schwester zweifelt – der Beginn ihrer Nachforschungen und zunehmenden Zweifel an Poppys Selbstmord. Bis zum Schluss weiß man nicht, wer der Mörder sein könnte, aber man ahnt: es ist einer der Männer aus Clementines Umfeld, der Mitbewohner, der nette Kollege von der Telefonhotline, der nerdige Nachbar - und Clementine soll das nächste Opfer sein.

Neben Jenny König wirkten Sebastian Urzendowski, Matti Krause, Oda Thormeyer, Tilo Werner, Julian Greis und viele mehr mit. Die redaktionelle und dramaturgische Umsetzung seitens des NDR lag bei Susanne Birkner.

Lucy Goacher ist in Worthing geboren und aufgewachsen. Sie studierte Englische Literaturwissenschaft und Kreatives Schreiben an der Universität von Essex und war Finalistin des Debütroman-Schreibwettbewerbs der Daily Mail. „Abgrund“ ist ihr Debütroman.

Ab sofort in der ARD Audiothek im ARD Krimifeed „Knallhart“. Im Radio auf NDR Kultur: 1. Dezember (Teil 1) und 8. Dezember (Teil 2), jeweils 19.00 Uhr.

26. November 2024 / CS

***************************************

Norddeutscher Rundfunk

Unternehmenskommunikation

Presse und Kommunikation

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

presse@ndr.de

www.ndr.de