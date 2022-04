Stand: 07.04.2022 15:00 Uhr ESC: Halbfinale, Finale, „Countdown“ und „Aftershow“ live mit Untertiteln, Audiodeskription und Gebärdensprache

Termine: Dienstag, 10. Mai; Donnerstag, 12. Mai; Sonnabend, 14. Mai

Der NDR bietet den Eurovision Song Contest für Menschen mit Hör- oder Sehbehinderung barrierefrei an. Das gilt für die beiden Halbfinale und das Finale aus Turin sowie das Final-Rahmenprogramm im Ersten. Für die Live-Übertragungen der Halbfinale aus Turin im digitalen TV-Programm ONE und in der ARD Mediathek am Dienstag, 10. Mai, und Donnerstag, 12. Mai, jeweils ab 21.00 Uhr erstellt der NDR Untertitel und eine Hörfassung. Auch die Übertragung des ESC-Finales am Sonnabend, 14. Mai, ab 21.00 Uhr live im Ersten, in ONE und in der ARD Mediathek wird mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten. Das gleiche gilt für die Sendungen mit Barbara Schöneberger im Ersten vor und nach dem Finale – „Eurovision Song Contest 2022 – Countdown für Turin“ um 20.15 Uhr sowie „Eurovision Song Contest 2022 – Aftershow“ um 0.50 Uhr.

Zudem sind die beiden Halbfinale und das Finale in der Deutschen Gebärdensprache (DGS) zu sehen. Dabei präsentieren die Gebärdensprachdolmetscher*innen auch die Songs sowie die Kommentare von Peter Urban. Diese Fassungen laufen im Livestream auf www.eurovision.de. Im Ersten gibt es das Finale in DGS über HbbTV. Auf eurovision.de sind zudem die Halbfinale und das Finale einschließlich Countdown und Aftershow-Party mit Audiodeskription zu sehen.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland dürfen beim 2. Halbfinale am 12. Mai mit abstimmen. Dort geht es darum, welche zehn der sich dort präsentierenden 18 Länder ins Finale einziehen. Im Finale wird auch der Vertreter Deutschlands auf der Bühne stehen, Malik Harris mit seinem Song „Rockstars“.

Das Finale am 14. Mai wird zudem auf der Deutschen Welle übertragen, dort ohne die Zusatz-Angebote.

Informationen zum Eurovision Song Contest im Internet unter www.eurovision.de

