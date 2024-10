Stand: 11.10.2024 14:07 Uhr Düstere Zukunftsvision: Dreh für neuen „Nordlichter“-Film „Hygge“ des NDR mit Eva Maria Jost, Bayan Layla, Jenny Elvers, André Hennicke und Catrin Striebeck

Horror, Satire und Drama: Das neue „Nordlichter“-Projekt „Hygge“ (Arbeitstitel) um eine gleichnamige Reality-TV-Show vereint gleich alle drei Genres. Autorinnen und Regisseurinnen der Zukunftsvision sind Lena Fakler und Zarah Schrade, beide haben – u. a. für den NDR – bereits erste Langfilme und Serienprojekte umgesetzt. Zu den Darsteller*innen gehören Eva Maria Jost (Levi), Bayan Layla (Minu), Jenny Elvers (Xenia), Vu Dinh (Fred), André Hennicke (Joachim), Pheline Roggan (Carola), Malte Thomsen (Carl) und Catrin Striebeck (Marijke). Der Kinofilm entsteht bis zum 7. November hauptsächlich in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) und Gartow (Landkreis Lüchow-Dannenberg).

Mit dem Talentförderprogramm „Nordlichter“ bieten der NDR, die MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein und die nordmedia – Film und Medienförderung Niedersachsen/Bremen jungen Filmschaffenden die Chance, moderne und eigenwillige norddeutsche Genre-Geschichten zu erzählen. Wann „Hygge“ ins Kino und dann in die ARD Mediathek und ins NDR Fernsehen kommt, steht noch nicht fest.

Zum Inhalt: Für Levi geht ein Traum in Erfüllung, als sie und ihre Partnerin Minu als Teilnehmerinnen der Reality-TV-Sendung „Hygge“ auserwählt werden, die das süße Leben in gemütlichen Schwedenhäusern und Kleinfamilien auf einer idyllischen Nordseeinsel propagiert. Vor allem, weil in der „echten“ Welt inzwischen eine strikte Geburtenkontrolle eingeführt wurde, um das Klima halbwegs stabil zu halten - und die Teilnahme an der Show für die beiden die einzige Chance auf eine künstliche Befruchtung ist. Doch so sehr sich Levi auch anstrengt: Es gelingt ihr nicht so recht, sich in die Gemeinschaft der Teilnehmenden zu integrieren und den Regeln der Show zu unterwerfen. Während sich Minu dort wie ein Fisch im Wasser fühlt.

Sogar, als die Produktion es zur Bedingung macht, dass Levi anstatt Minu das Kind austrägt und nach einem Umstyling in ihre feminine Energie finden soll, versucht Levi weiter, sich anzupassen. Doch spätestens, als Teilnehmerin Barbara Levi um Hilfe bittet, ihre Tochter wiederzufinden, die ihr von der Produktion weggenommen wurde, muss Levi das gesamte System „Hygge“ in Frage stellen. Sie flieht und landet hinter dem Zaun, der den Produktionsort umgibt, im Wald, wo sie auf andere Ausgestoßene der Show trifft …

Produzenten sind Linus Günther und Laurian-Luis Schymura (Klinkerfilm), Produktionsleitung: Timon Kraaz, Bildgestaltung: Antonia Pepita Giesler. Die Redaktion liegt bei Rike Steyer (NDR).

11. Oktober 2024 / IB

