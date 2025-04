Stand: 28.04.2025 11:38 Uhr Drehstart für 30. Folge von „Nord bei Nordwest“ mit Hinnerk Schönemann, Jana Klinge, Marleen Lohse und Cem Ali Gültekin

Auch in der neuen, insgesamt 30. Folge von „Nord bei Nordwest“ hat Mehmet Ösker (Cem Ali Gültekin) einen neuen Job – doch auf seiner Tätigkeit als Friedhofsgärtner liegt kein Segen. Wie die beiden Polizist*innen Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) und Hannah Wagner (Jana Klinge) gemeinsam mit Tierärztin Jule Christiansen (Marleen Lohse) schon bald ungewollt mit den Machenschaften auf dem Friedhof zu tun bekommen, erzählt der Film „Nord bei Nordwest – Das dritte Grab“.

Das Buch schrieb Niels Holle, der für die Erfolgsreihe u. a. die Vorlagen der zuletzt ausgestrahlten Fälle „Haare? Hartmann!“ und „Das Nolden-Haus“ erdachte. Ihr Debüt in der Reihe hat Regisseurin Greta Benkelmann. Zu ihren bisherigen Arbeiten gehört die mehrfach ausgezeichnete Serie „Becoming Charlie“. Greta Benkelmann inszeniert „Nord bei Nordwest – Das dritte Grab“ bis zum 27. Mai in Hamburg und Umgebung sowie auf Fehmarn. Anfang 2026 wird der Film voraussichtlich in der ARD Mediathek und im Ersten zu sehen sein – wie auch „Nord bei Nordwest - Pechmarie“ und „Nord bei Nordwest - Blindgänger“ (beide bereits abgedreht). Alle Episoden der Erfolgsreihe entstehen im Auftrag von ARD Degeto Film und NDR.

Zum Inhalt: Mehmet Ösker fängt an als Friedhofsgärtner - doch Bine Pufal (Victoria Fleer), für die er ebenfalls arbeitet, fühlt sich von ihm hintergangen. Und dann wird auf dem Friedhof auch noch die Leiche eines Mannes gefunden, der offenbar lebendig begraben wurde. Der Friedhofsverwalter Dirk Eilers (Arnd Klawitter) und seine resolute alte Bekannte Brigitte Grimm (Oda Thormeyer) mutmaßen daraufhin, dass sie die nächsten auf der Liste des Mörders sein könnten. Die beiden teilen nämlich ein düsteres Geheimnis. Während Jule der Legehenne von Brigitte Grimm das Leben rettet, nehmen Hauke und Hannah die Ermittlungen auf. Sie können jedoch nicht verhindern, dass der Mörder bald wirklich ein zweites Opfer vergräbt. Und es kommt noch schlimmer, denn das dritte und letzte Grab wartet auf eine ganz besondere Bestimmung …

Neben den Genannten spielen das „Nord bei Nordwest“-Ensemble - Stephan A. Tölle (Herr Töteberg), Regine Hentschel (Frau Bleckmann), Joshy Peters (Puttkammer) – sowie u. a. Christian Beermann (Lorenz Hummel), Dagmar Leesch (Ulrike Seewald) und Jonathan Stolze (Malte Seewald).

Produzent ist Seth Hollinderbäumer, Geschäftsführende Produzenten sind Joshua Lantow und Oliver Behrmann (alle triple pictures), Kamera: Philipp Jestädt, Produktionsleitung: Markus Kadl. Die Redaktion haben Donald Kraemer (NDR) und Katja Kirchen (ARD Degeto Film).

28. April 2025 / IB

***************************************

Norddeutscher Rundfunk

Unternehmenskommunikation

Presse und Kommunikation

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

presse@ndr.de

www.ndr.de

https://www.linkedin.com/company/norddeutscherrundfunk