Dreh mit Maria Furtwängler und Florence Kasumba - NDR „Tatort: Geisterfahrt“

NDR „Tatort: Geisterfahrt"

Die schwere Transporter-Unfallkatastrophe mit Toten und vielen Verletzten mitten in Göttingen: tragisches Unglück oder gezielte Amokfahrt eines Kurierfahrers? Vor dieser Frage stehen die Kommissarinnen Charlotte Lindholm und Anaïs Schmitz in ihrem neuen Fall. An der Seite von Maria Furtwängler und Florence Kasumba spielen u. a. Luc Feit und Bibiana Beglau. Den NDR „Tatort: Geisterfahrt“ inszeniert Christine Hartmann bis zum 14. Dezember in Göttingen sowie in Hamburg und Umgebung. Für die Regisseurin („Tatort: Kehraus“, „Charité“) ist es die erste Zusammenarbeit mit dem Kommissarinnen-Duo. Gemeinsam mit Stefan Dähnert schrieb sie auch das Drehbuch. Dähnert verfasste bereits den ersten „Tatort“ mit Lindholm und Schmitz, „Das verschwundene Kind“, und entwickelte das Konzept für den Göttingen-„Tatort“ mit.

Zum Inhalt: Kriminaldirektor Liebig (Luc Feit) feiert im Göttinger Polizeipräsidium seinen 60. Geburtstag, als das Fest jäh gestört wird: In der angrenzenden Altstadt gab es einen schweren Unfall. Ein Transporter ist in eine Menschenmenge gerast. Charlotte Lindholm und Liebigs Ehefrau Tereza (Bibiana Beglau), Ärztin am örtlichen Krankenhaus, sind als erste am Unfallort. Ein Ort des Schreckens. Leopold (Elijah Freeman), ein schwer verletzter Teenager, wird gemeinsam mit dem Fahrer des Wagens Ilie (Adrian Djokić) auf die Intensivstation der Klinik gebracht. Dort kämpfen die Ärztinnen um die Leben der beiden so unterschiedlichen jungen Männer.

Parallel beginnen die Ermittlungen: Was, wenn es eine Amokfahrt war? Aber aus welchem Motiv sollte Ilie diese schreckliche Tat begangen haben? Um das zu klären, tauchen Charlotte Lindholm und Anaïs Schmitz ein in die Welt der Niedriglohnarbeiter: Der Fahrer war für einen Paketdienst unterwegs. Dieser bestreitet jede Verantwortung und verweist auf den Subunternehmer Mischa (Christoph Letkowski). Der sieht sich in die Enge getrieben und versucht zusammen mit seiner Frau Jutta (Lea Willkowsky), die als Krankenschwester bei den Schwerstverletzten arbeitet, die Ermittlungen abzuwehren. Als sich Charlotte Lindholm in ihren Ermittlungen von Kriminaldirektorat Liebig nicht genügend unterstützt fühlt, bittet sie erneut den Ehemann ihrer Kollegin, Gerichtsmediziner Nick Schmitz (Daniel Donskoy), um Hilfe.

Zu den weiteren Darstellerinnen und Darstellern gehören Jonas Minthe (Ciaballa), Roland Wolf (Kunkel) und Wiebke Puls (Wiebke Kreuzer).

Produzentin ist Iris Kiefer (filmpool fiction), Kamera: Peter Nix, Producerin: Susanna Enk. Die NDR Redaktion haben Christian Granderath und Sabine Holtgreve.

