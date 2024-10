Stand: 22.10.2024 15:40 Uhr Dreh für neuen NDR „Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring, Denis Moschitto und Gaite Jansen

Korrektur: Anders als zuerst angegeben, ist dies nicht die erste deutsch-niederländische Koproduktion in der „Tatort“-Geschichte.

Auf einem Campingplatz im deutsch-niederländischen Grenzgebiet in der Nähe von Emden verschwindet der Autohändler Joe Glauning - persönliche Papiere, Schlüssel und Handy hat er zurückgelassen. Blutspuren deuten auf ein Kapitalverbrechen hin. Die Ermittlungen in diesem rätselhaften Fall konfrontieren Bundespolizei-Hauptkommissar Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) mit Abgründen, die ihn auch in die Niederlande führen. Ihm zur Seite stehen in dem zweiteiligen „Tatort: Ein guter Tag /Schwarzer Schnee“ der hochbegabte Cyber-Kriminalist Mario Schmitt (Denis Moschitto) und die niederländische Kommissarin Lynn de Baer (Gaite Jansen – bekannt aus britischen Serien wie „Peaky Blinders“ und „Line of Duty“). Die mehrfachen Grimmepreisträger Hans Steinbichler und Alexander Adolph zeichnen für Regie bzw. Buch verantwortlich. Adolph schrieb die Vorlage gemeinsam mit Eva Wehrum.

Der Zweiteiler entsteht als deutsch-niederländische Koproduktion, beteiligte Sender sind der NDR und NPO. Gedreht wird bis zum 17. Dezember in Groningen und Delfzijl, in Niedersachsen (Emden, Seevetal, Uelzen) sowie in Hamburg. Die „Tatort“-Doppelfolge „Ein guter Tag /Schwarzer Schnee“ wird voraussichtlich 2026 in Deutschland (Das Erste/ARD Mediathek), Österreich, der Schweiz und den Niederlanden gezeigt werden.

Zur Handlung: Bundespolizist Thorsten Falke und sein Kollege Mario Schmitt sollen das rätselhafte Verschwinden von Joe Glauning (Andrei Viorel Tacu) in der deutsch-niederländischen Grenzregion aufklären. Ist er entführt worden? Oder ermordet? Hatte er etwas mit organisierter Kriminalität zu tun? Gemeinsam mit Lynn de Baer finden sie Indizien für eine blutige Gewalttat und geraten selbst in Lebensgefahr …

Zu den weiteren Darstellerinnen und Darstellern gehören u. a. Sascha Gersak (Ervin Zoric), Yousef Sweid (Ahmed Saidi), Yasin El Harrouk (Karim Saidi), Hamza Iallouchen (Sami Bakker), Sebastian Hülk (Sönke Kraaks), Samia Chancrin (Dr. Nadolny), Matthias Lier (Roland Krebcke), Amer El-Erwadi (Momodou), Mo Issa (Balou), Angelina Häntsch (Franziska Rauch) sowie Esther Rolling (Felicitas Burger).

Produzentinnen sind Katinka Seidt und Wiebke Andresen (Nordfilm) und Leontine Petit (Lemming Film), Kamera: Alexander Fischerkoesen, Herstellungsleitung: Marcus Kreuz, Produktionsleitung: Ulrike Zirzow. Die Redaktion haben Christian Granderath und Patrick Poch (beide NDR).

