Stand: 02.08.2024 10:57 Uhr Die „Nachtstreife“ jetzt auch aus Hamburg: NDR kooperiert für erfolgreiche Dokuserie mit dem SWR

Die „Nachtstreife“ kommt mit dem NDR in den Norden: Ab August wird die erfolgreiche SWR-Dokureihe auch in Hamburg gedreht. Die vier Folgen, die dabei entstehen, geben exklusive Einblicke in die Polizeiarbeit der Hansestadt. Die „Nachtstreife“ steht für einen authentischen und unverfälschten Einblick in die anspruchsvolle und herausfordernde Arbeit der Polizistinnen und Polizisten. Die Dreharbeiten rund um die „Nachtstreife“ der Mainzer Polizei sind bereits Ende April gestartet - in Kooperation zwischen SWR und NDR entstehen damit nun aktuell zwei neue Staffeln der erfolgreichen Dokuserie für die ARD Mediathek. Die Folgen des NDR werden voraussichtlich ab Ende 2024 zu sehen sein, die des SWR sind für das Frühjahr 2025 geplant.

Von der Davidwache bis nach Bergedorf

In Hamburg werden zehn Beamtinnen und Beamte begleitet - bei ihren nächtlichen Einsätzen im Dienst auf der Davidwache auf St. Pauli, bei der Wasserschutzpolizei am Hamburger Hafen, im Kriminaldauerdienst sowie bei den Schutzpolizeien der Kommissariate in Hamm und Bergedorf. Die Dokureihe zeigt hautnah die Menschen hinter der Uniform, die im Einsatz immer wieder mit gefährlichen und herausfordernden Situationen konfrontiert sind.

Tiefe Einblicke in den Arbeitsalltag

Das Format ist rein dokumentarisch und erzählt den polizeilichen Alltag bewusst aus der Perspektive derer, die ihn erleben. Es gibt keinen Off-Text, einzig die Beamtinnen und Beamten selbst kommentieren ihre Einsätze und geben dabei auch tiefe Einblicke in ihre Gefühlswelt im Arbeitsalltag. Gezeigt werden die Polizistinnen und Polizisten so, wie sie sind: als Menschen, die ihren Job aus Überzeugung machen, die ausgebildete Profis sind und nach einer Schicht wohlbehalten nach Hause kommen wollen.

Produzent der 4. Staffel „Nachtstreife“ ist „Die Company LS Media GmbH“ im Auftrag des NDR.

