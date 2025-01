Stand: 31.01.2025 11:00 Uhr Die Jury steht fest: Yvonne Catterfeld und Elton mit Stefan Raab in der Jury für „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“

Die Hauptjury für den Vorentscheid „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ ist vollständig: Mit Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld sowie Moderator Elton bekommt Stefan Raab tatkräftige Unterstützung bei der Suche nach Deutschlands neuer ESC-Hoffnung. Gemeinsam mit wechselnden Gastjuroren wird das Trio in drei Shows die besten Musik-Acts auswählen, die sich in verschiedenen Gesangsrunden beweisen müssen.

Yvonne Catterfeld: „Ich freue mich über jede Show, die Musik und im besten Sinne Livemusik als auch Qualität in den Vordergrund stellt. Es gibt so viele außergewöhnliche Musiker und Musikerinnen, die es verdient haben, gehört zu werden. Diese Show ist eine riesige Chance für all diese vielversprechenden Talente, im idealen Fall über Deutschlands Grenzen hinaus.“

Elton: „Ich bin ein großer ESC-Fan und habe ja auch schon für Deutschland die Punkte verteilt. Nun ist es natürlich eine riesige Ehre, Teil dieser hochkarätig besetzten Jury sein zu dürfen. Und falls sich jemand fragt, was mich dazu qualifiziert - ich sage mal so: Ich bin die Unbekannte in der Raab'schen ESC Erfolgsformel! Und Erfolg ist ja immer auch Teamarbeit. Denn ob Istanbul, Oslo oder Düsseldorf - ich war überall dabei. Muss nichts heißen, ich sag ja nur."

Die Jury wird in insgesamt drei spannenden Live-Shows entscheiden, welche Acts sich für das Finale des deutschen Vorentscheids qualifizieren. Die Live-Shows werden am 14., 15. und 22. Februar 2025 zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr bei RTL gezeigt – und natürlich im Live-Stream auf RTL+.

Das große Finale findet schließlich am 1. März 2025 statt und wird live um 20.15 Uhr in der ARD übertragen (Das Erste, ARD Mediathek, eurovision.de, ONE). In der vom NDR verantworteten Show entscheidet das Publikum, welcher Act Deutschland beim Eurovision Song Contest 2025 in Basel vertreten wird.

Tickets für „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ gibt es unter www.raab-tickets.de

Weitere Informationen und Updates zu „Chefsache ESC 2025“ finden Sie auf RTL.de im RTL MediaHub, als Pressedossier beim NDR (NDR.de/presse) sowie unter eurovision.de.

