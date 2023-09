Stand: 07.09.2023 14:00 Uhr „Der Norden liest – Die Herbsttour“ von NDR KULTUR mit Florian Illies, Boris Herrmann, Ulrike Draesner u.v.a.

Termine: Sonnabend, 14. Oktober, bis Mittwoch, 13. Dezember

20 Mitwirkende lesen an zehn Abenden in ganz Norddeutschland: Das ist das Konzept der „Der Norden liest“-Herbsttour 2023. Viele der Autorinnen und Autoren kehren in ihre Heimatorte zurück oder tragen Romanauszüge an Originalschauplätzen vor. Los geht es am Sonnabend, 14. Oktober, in Schwerin. Danach macht „Der Norden liest“ Station in Hitzacker, Hamburg, Göttingen, Cismar, Rostock, Lübeck und Osnabrück. Die letzte der zehn Lesungen ist am Mittwoch, 13. Dezember, in Oldenburg i.O.

Inger-Maria Mahlke setzt mit ihrem neuen historischen Familien-Roman „Unsereins“ in Lübeck ihrer Heimatstadt und deren Frauen ein Denkmal. Jan Peter Bremer und die Musikerin Wilhelmine erkunden literarisch und musikalisch, wie es für sie war, als Künstlerkinder im Wendland aufzuwachsen. In Rostock, gleich in der Nähe der Ostsee, die Caspar-David Friedrich zu vielen Bildern inspirierte, wird Florian Illies über seine Liebe zum berühmten Landschaftsmaler sprechen. Julia Schoch liest in Mecklenburg-Vorpommern, wo sie aufgewachsen ist, und Spitzen-Segler Boris Herrmann kommt in seine Heimatstadt Oldenburg.

Einer leibhaftigen Romanfigur begegnet das Publikum, wenn Ulrike Draesner ihren Roman „Die Verwandelten“ nach Hamburg bringt, wo eine Begegnung mit Halina Simon sie zu ihrem Buch inspirierte. Moshtari Hilal und Gabriele von Arnim erkunden, warum wir etwas schön oder etwas hässlich finden. Angelika Klüssendorf und Anne Rabe, beide auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis, diskutieren, inwiefern die Geschichte der DDR eine Gewalt-Geschichte ist. Und David Safier wird vom bewegten Leben seiner Eltern erzählen. Last not least gibt es eine Zeitreise in die wilden 20er-Jahre mit Asta Nielsen und Joachim Ringelnatz.

Anja Würzberg, Programmchefin NDR Kultur: „Literatur als Erlebnis: an Originalschauplätzen oder an Orten, die die Autorin oder den Autor geprägt haben. Das eröffnet neue Blickwinkel auf den Norden.“

Durch die Abende führen Julia Westlake, Katja Weise, Christoph Bungartz und Alexander Solloch von NDR Kultur. Eine Reihe der Veranstaltungen wird von NDR Kultur aufgezeichnet und anschließend zum Anhören unter ndr.de/dernordenliest bereitgestellt. Die Ausstrahlungen im Radio erfolgen dann im „Sonntagsstudio“ von NDR Kultur um 20.00 Uhr.

„Der Norden liest“ 2023 – die Termine im Einzelnen

Sonnabend, 14. Oktober, 19.30 Uhr, NDR Landesfunkhaus Schwerin

Autorin Julia Schoch liest aus „Das Liebespaar des Jahrhunderts“.

Moderation: Alexander Solloch, NDR Kultur.

In Kooperation mit den Schweriner Literaturtagen, der Fachstelle Öffentliche Bibliotheken Mecklenburg-Vorpommernund dem NDR Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern.

Freitag, 27. Oktober, 19.30 Uhr, Kulturbahnhof Hitzacker

Autor Jan-Peter Bremer stellt „Nachhausekommen“ vor, musikalisch begleitet von Wilhelmine.

Moderation: Julia Westlake, NDR Kultur – Das Journal.

In Kooperation mit dem Kulturbahnhof Hitzacker KuBa e. V., der Nicolas Born-Bibliothek, dem DBV Landesverband Niedersachsen, der Büchereizentrale Niedersachsen und dem Verein Leselust e.V.

Donnerstag, 2. November, 19.30 Uhr, Literarturhaus Hamburg

Autorin Kat Menschik und die Schauspieler*innen Sonja Beißwenger und Felix Klopp u.v.a. stellen die Beziehungsgeschichte zwischen Asta Nielsen und Joachim Ringelnatz vor.

Moderation: Christoph Bungartz, NDR Kultur.

In Kooperation mit Literaturhaus Hamburg, der Joachim-Ringelnatz-Stiftung, dem Joachim-Ringelnatz-Museum und den Bücherhallen Hamburg.

Freitag, 3. November, 19.30 Uhr, Altes Rathaus Göttingen

Autorinnen Gabriele von Arnim und Moshtari Hilal zu „Von Schönheit und Hässlichkeit. Eine gemeinsame Suche“.

Moderation: Alexander Solloch, NDR Kultur.

In Kooperation mit dem Göttinger Literaturherbst, dem DBV Landesverband Niedersachsen und der Büchereizentrale Niedersachsen.

Freitag, 10. November, 19.00 Uhr, Weißes Haus Cismar

Autorinnen Anne Rabe und Angelika Klüssendorf lesen aus „Die Möglichkeit von Glück“ und „Risse“.

Moderation: Christoph Bungartz, NDR Kultur.

In Kooperation mit dem Verein »Literatur im Weißen Haus«, dem Literaturhaus Schleswig-Holstein und der Büchereizentrale Schleswig-Holstein.

Mittwoch, 15. November, 19.30 Uhr, Literaturhaus Rostock

Autor Florian Illies stellt „Zauber der Stille. Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten“ vor.

Moderation: Christoph Bungartz, NDR Kultur.

In Kooperation mit dem Literaturhaus Rostock und der Fachstelle Öffentliche Bibliotheken Mecklenburg-Vorpommern.

Donnerstag, 23. November, 19.30 Uhr, Scharbausaal der Stadtbibliothek Lübeck

Autorin Inger-Maria Mahlke liest aus „Unsereins“.

Moderation: Katja Weise, NDR Kultur

In Kooperation mit dem Buddenbrookhaus, der Büchereizentrale Schleswig-Holstein und dem Literaturhaus Schleswig-Holstein,

Freitag, 24. November, 20.00 Uhr, Malersaal, Deutsches Schauspielhaus Hamburg

Autorin Ulrike Draesner und Halina Simon sprechen über „Die Verwandelten“

Moderation: Julia Westlake, NDR Kultur – Das Journal.

In Kooperation mit dem Deutschen Schauspielhaus Hamburg, der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Hamburg und den Bücherhallen Hamburg.

Dienstag, 7. Dezember, 19.00 Uhr, Museumsquartier Osnabrück

Autor David Safier und Schauspielerin Sascha Icks lesen aus „So lange wir leben“

Moderation: Katja Weise, NDR Kultur.

In Kooperation mit dem Museumsquartier Osnabrück, dem Literaturbüro Westniedersachsen, dem DBV Landesverband Niedersachsen und der Büchereizentrale Niedersachsen

Mittwoch, 13. Dezember, 19.30 Uhr, Oldenburgisches Staatstheater

Die Autoren Boris Herrmann und Andreas Wolfers sprechen über „Ocean Race“

Moderation: Julia Westlake, NDR Kultur – Das Journal.

In Kooperation mit dem Oldenburgischen Staatstheater,dem DBV Landesverband Niedersachsen und der Büchereizentrale Niedersachsen.

„Der Norden liest“ findet unter der Schirmherrschaft der Stiftung Lesen in diesem Jahr zum achtzehnten Mal statt. Zahlreiche Partnerinnen und Partner unterstützen die Reihe, darunter Städte und Bibliotheken, Literaturhäuser und viele andere Kulturinstitutionen.

Der Eintritt kostet pro Lesung 12 Euro zzgl. Vorverkaufsgebühr. Karten gibt es an den Vorverkaufskassen der Veranstaltungsorte sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Alle Informationen zur Veranstaltungsreihe finden Sie im Internet unter www.NDR.de/dernordenliest, Informationen zur Sendung unter www.NDR.de/kulturjournal.

