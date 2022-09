Stand: 20.09.2022 12:22 Uhr Der NDR verkleinert die Jury zum NDR Sachbuchpreis

Der NDR verringert die Zahl der Jurymitglieder beim NDR Sachbuchpreis 2022. Um den notwendigen Rahmen für die Zusammenarbeit der Jury und für ihre Entscheidungsfähigkeit sicherzustellen, verzichtet der NDR auf die Jury-Mitarbeit von Frau Prof. Ulrike Guérot. Gegen Frau Prof. Guérot sind ernstzunehmende Vorwürfe des unsachgemäßen Vorgehens im Rahmen ihrer eigenen Publikationen erhoben worden. Der NDR bedauert, dass dies nicht bereits bei der Anfrage von Frau Prof. Guérot hinreichend berücksichtigt wurde.

Einschätzungen, Analysen oder persönliche Auffassungen, die Frau Prof. Ulrike Guérot im öffentlichen gesellschaftlichen Diskurs zu verschiedenen Themen beiträgt, seien für diese Entscheidung nicht ausschlaggebend gewesen, so die Vorsitzende der Jury, NDR Programmdirektorin Katja Marx: „Ihre Positionen haben, entsprechend dem Gebot der Meinungspluralität und der journalistischen Fairness, in zahlreichen Medien ausführlich Platz - auch im Programm der ARD.“ Die Jury des NDR Sachbuchpreises sei jedoch kein angemessener Ort für öffentlichen gesellschaftlichen Streit, so Katja Marx weiter. Die Entscheidung, auf Frau Guérots Mitarbeit zu verzichten, habe sie als Vorsitzende der Jury getroffen, sie gehe nicht auf Forderungen anderer Jurymitglieder zurück. „Es ist meine Aufgabe als Vorsitzende, den notwenigen Rahmen für die innere Zusammenarbeit der Jury, für ihre Diskurs- und Entscheidungsfähigkeit zu schaffen und zu erhalten. Dazu gehören neben Vertraulichkeit und Sachlichkeit auch der Respekt vor jenen Grundwerten wissenschaftlicher Praxis, für die der NDR Sachbuchpreis und seine Jurymitglieder persönlich stehen: wissenschaftliche Sorgfalt, Wahrheit und Wahrhaftigkeit, die klare Abgrenzung zwischen Tatsache und Behauptung.“

Die Jury des NDR Sachbuchpreises wählt in nicht-öffentlicher Sitzung drei Titel für die Shortlist des NDR Sachbuchpreises aus und entscheidet, welche der nominierten Wettbewerbseinreichungen mit dem NDR Sachbuchpreis ausgezeichnet wird. Ihre Entscheidung trifft sie unabhängig. Die Arbeit der Jury beginnt in wenigen Tagen. Bekanntgegeben wird der Siegertitel des NDR Sachbuchpreises bei seiner Verleihung am 3. November in Göttingen.

20. September 2022 / BB

