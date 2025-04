Stand: 09.04.2025 06:00 Uhr „Das ist ja wie Pippi Langstrumpf in alt. Ich kann machen, was ich will“ – Maren Kroymann im Gespräch bei „Deutschland3000“ mit Eva Schulz

Maren Kroymann, die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin und Kabarettistin, spricht in der aktuellen Folge des N-JOY-Podcasts „Deutschland3000 – ‘ne gute Stunde mit Eva Schulz“ offen über ihre persönlichen und gesellschaftlichen Erfahrungen. Die Grande Dame der deutschen Comedy gewährt dabei nicht nur Einblicke in ihre Sichtweise auf das Alter, sondern reflektiert auch über die sexuelle Befreiung der 1950er Jahre und ihre Entwicklung zu einer selbstbewussten Frau.

Über die Freiheit des Alters

„Das ist ja wie Pippi Langstrumpf in alt. Ich kann machen, was ich will.“ Mit dieser Aussage beschreibt Maren Kroymann die Freiheit und die Befreiung von konventionellen Vorstellungen, die das Alter mit sich bringt. „Ich will ja sagen, wie toll das Alter ist, weil du nicht mehr gemessen wirst an diesen konventionellen Vorstellungen. Das ist ja super.“ Maren zeigt mit ihrer positiven Sichtweise, dass das Alter eine Phase voller Möglichkeiten und persönlicher Freiheit sein kann.

Aufwachsen und sexuelle Beziehungen in den 1950er Jahren

Im Gespräch mit Eva Schulz öffnet Maren Kroymann ein Fenster in die 1950er Jahre und spricht über die sexuelle Befreiung und die dominierende Rolle der Männer seinerzeit. Die Herausforderung, eine erfüllende Sexualität zu erleben, sei groß gewesen: „Eine schöne Sexualität zu haben. Das war ein Arbeitsschritt. Da habe ich ein bisschen für gebraucht“, resümiert Kroymann über die Schwierigkeiten und den Kampf junger Frauen in jener Zeit: „Heute ist es ja leicht zu sagen, ich bin aufgeklärt und emanzipiert. Aber damals waren wir es nicht. Und das zuzugeben ist so hart.“

Über Selbstbewusstsein

Maren Kroymann spricht offen über ihre erlernte Entwicklung des Selbstbewusstseins und ihre Erfahrungen: „Es gibt wohl keine Frau, die so alt ist wie ich, die in den 50er Jahren Mädchen war, die nicht ein geringes Selbstbewusstsein hat.“ Ihre ungewöhnliche Beziehung zum Fernsehen zeigt die Unterschiede in den Generationen: „Ich habe angefangen Fernsehen zu gucken, als ich fürs Fernsehen anfing zu arbeiten. Das war in den 80ern.“

Einblick in die Persönlichkeit einer beeindruckenden Frau

Eva Schulz schafft es, Maren Kroymann in neuen und aufregenden Facetten darzustellen. Ob es um aufschlussreiche Erfahrungen geht, ihre Reflektionen über sexuelle Befreiung oder ihre kontinuierliche Arbeit an ihrem Selbstbewusstsein – das Gespräch zeigt eine Maren Kroymann, die mutig, reflektiert und inspirierend ist.

Die Podcast-Folge mit Maren Kroymann ist ab sofort in der ARD Audiothek (https://1.ard.de/D3000_Maren_Kroymann?pm) und auf weiteren Podcast-Plattformen verfügbar.

9. April 2025/BB

