Stand: 01.08.2024 11:00 Uhr „Das Dorf Ding“ – „NDR Kultur – Das Journal“ sucht Kulturprojekte auf dem Land

Kultur gibt es überall, sowohl in Städten als auch auf dem Land. Die Sendung „NDR Kultur – Das Journal“ sucht jetzt spannende Projekte aus Dörfern in ganz Norddeutschland: Wo entsteht ein Kulturevent, bei dem alle mitwirken? Eine besondere Kunstausstellung, die im ganzen Dorf gezeigt wird? Oder wo gibt es eine große Denkmalschutz-Aktion, die die Bewohnerinnen und Bewohner zusammenbringt? Unter dem Titel „Das Dorf Ding“ möchte „NDR Kultur – Das Journal“ die Vielfalt und Kreativität der ländlichen Kultur feiern und eine Auswahl dieser dörflichen Kulturaktionen vorstellen. Wer ein Projekt einbringen möchte, kann sich jetzt bewerben und Informationen schicken an kulturjournal@ndr.de. Einsendeschluss ist der 22. September.

Moderatorin Julia Westlake wird die ausgewählten Aktionen mit einem Kamerateam besuchen und die Menschen treffen, die mit viel Kreativität und Engagement ihr Dorf zu einem kulturellen Ort machen und so den Zusammenhalt stärken - sei es auf der Bühne, hinter den Kulissen oder in der Organisation.

Die ersten beiden Beiträge für „Das Dorf Ding“ hat die Redaktion bereits geplant: Zum Start am 9. September werden die Heersumer Festspiele in Niedersachsen vorgestellt, bei dem ein ganzes Dorf ein Theaterprojekt aufführt. In der zweiten Folge am 16. September berichtet Julia Westlake über das Festival „Wasted in Jarmen“ in Mecklenburg-Vorpommern.

„NDR Kultur – Das Journal“ kommt immer montags um 22.45 Uhr im NDR Fernsehen und ist danach in der ARD Mediathek zu sehen.

Informationen zu „Das Dorf Ding“ gibt es auch unter ndr.de/dasdorfding.

1. August 2024 / IB

***************************************

Norddeutscher Rundfunk

Unternehmenskommunikation

Presse und Kommunikation

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

presse@ndr.de

www.ndr.de

www.twitter.com/NDRpresse