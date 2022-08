Stand: 01.08.2022 15:30 Uhr DJ-Star Alle Farben legt bei N-JOY The Beach in Büsum auf

Termin: Sonnabend, 27. August, ab 15.00 Uhr, Familienlagune in der Perlebucht

Nach zwei Jahren Corona-Pause gibt es bei N-JOY The Beach wieder Sand unter den Füßen und einen Star auf der Bühne: Am Sonnabend, 27. August, wird die Familienlagune der Perlebucht erneut zur Kulisse für das ganz besondere Musik-Event in Büsum. In diesem Jahr holt N-JOY, das junge Programm des NDR, den deutschen Star-DJ und Produzenten Alle Farben ans DJ-Pult am Meer. Moderator Gregor „Greg“ Bogowicz aus der neuen N-JOY Morningshow führt durch den Abend. Der Eintritt ist wie immer frei.

Alle Farben hatte seinen Durchbruch 2014 mit dem Song „She Moves“, dann folgten „Supergirl“, „Bad Ideas“, „Little Hollywood“ – um nur einige zu nennen. Er hat mit Stars wie Robin Schulz, James Blunt oder Steve Aioki zusammengearbeitet, ist auf zahlreichen Festival-Bühnen dieser Welt unterwegs und spielt mehr als 150 Live-Shows pro Jahr.

Um 18.00 Uhr eröffnet Greg zusammen mit N-JOY Club-DJ Christian Lidsba die Party in Büsum. Ab 20.30 Uhr steht Lahos auf der Bühne, der sich selbst als „elektronischer Musiker mit Live-Trompete“ bezeichnet und u. a. den Trompeten-Part zum Welthit „Cheerleader“ von Felix Jaehn und Omi beigesteuert hat. Ab 22.00 Uhr erobert dann DJ-Star Alle Farben die Turntables und wird zusammen mit Lahos die Perlebucht in einen riesigen Open Air Dancefloor verwandeln.

Mit N-JOY The Beach bietet das junge Programm des NDR jährlich musikalische Top-Acts – und das kostenlos.

Ein Bus-Shuttle bringt die Festivalbesucher*innen zurück zum Bahnhof Büsum. Von dort fahren Sonderzüge nach Heide und Neumünster.

Weitere Informationen auf N-JOY.de.

1. August 2022 / RP

***************************************

Norddeutscher Rundfunk

Unternehmenskommunikation

Presse und Kommunikation

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

presse(at)ndr.de

www.ndr.de

www.twitter.com/NDRpresse