Cornelius Meister vertritt Alan Gilbert beim NDR Elbphilharmonie Orchester – Konzerte am 8., 9. und 11. September

Dirigent Alan Gilbert muss sein Dirigat für die Konzerte mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester und Antoine Tamestit am 8., 9. und 11. September im Großen Saal der Elbphilharmonie und in der Lübecker Musik- und Kongresshalle krankheitsbedingt absagen. Cornelius Meister konnte für die Konzerte in Hamburg und Lübeck gewonnen werden und wird dirigieren. Das Programm bleibt unverändert. Die Konzerteinführung am 8. September um 19.00 Uhr muss wegen einer durch die Umbesetzung nötigen Probe im Saal leider entfallen.

