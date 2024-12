Stand: 04.12.2024 12:33 Uhr Bruckner im Fokus: Alan Gilbert und das NDR Elbphilharmonie Orchester mit der Achten zum Jubiläum

Anton Bruckners Sinfonien gehören spätestens seit der Chefdirigenten-Ära von Günter Wand gewissermaßen zur „Muttersprache“ des NDR Elbphilharmonie Orchesters. Anlässlich des Jubiläumsjahres zum 200. Geburtstag des österreichischen Sinfonikers bildet Bruckners Musik in dieser Saison einen Schwerpunkt in den Programmen des Orchesters. Nach den vergangenen Konzerten mit Bruckners Messe Nr. 1, dessen Sinfonie Nr. 1 sowie einem aufschlussreichen Projekt gemeinsam mit dem NDR Vokalensemble, in dem geistliche Chorwerke und die Siebte Sinfonie erklangen, gipfelt diese Bruckner-Hommage nun in den Aufführungen der monumentalen Achten Sinfonie in der Hamburger Elbphilharmonie. Die Leitung der Konzerte am 5., 6. und 8. Dezember liegt in den Händen von Chefdirigent Alan Gilbert.

„Bruckner ist doch ein großes Genie“ - die Rezeption der Achten Sinfonie



Die Achte sei „die Schöpfung eines Giganten“, meinte schon der ansonsten mit Kritik nicht gerade zimperliche Rezensent Hugo Wolf nach der ungewohnt erfolgreichen Uraufführung des Werks 1892 in Wien. Sie überrage „an geistiger Dimension, an Fruchtbarkeit und Größe alle anderen Sinfonien des Meisters.“ Tatsächlich war die Premiere seiner längsten und klangstärksten Sinfonie nicht nur der für Bruckner größte Erfolg seines Lebens. Sie war auch ein regelrechter „Sieg“ über seine sonst hartnäckigen Gegner in Wien. Sogar sein Erzfeind Johannes Brahms soll unwillig zugegeben haben: „Bruckner ist doch ein großes Genie.“

Die Sinfonie bietet dabei nicht nur den Freunden bildhaft-poetischer, überwältigender, gefühlsintensiver Klangwelten genug Stoff zum Schwärmen (besonders im Adagio). Auch Liebhaber kompositorischer Kunstgriffe kommen auf ihre Kosten. So kann das zu Beginn des Satzes mit einem Halbtonschritt anhebende Motiv als Ausgangspunkt aller Themen des Werks verstanden werden, die in den gewaltigen letzten Takten des Finales simultan übereinandergeschichtet werden.

Konzerttermine und Veranstaltungsort



Donnerstag, 5. Dezember, 20.00 Uhr

Freitag, 6. Dezember, 20.00 Uhr

Sonntag, 8. Dezember, 18.00 Uhr

Elbphilharmonie Hamburg, Großer Saal

Bruckners Achte live im Radio und Stream



Das Konzert am 5. Dezember wird live im Radio auf NDR Kultur übertragen, das Konzert am 6. Dezember im Livestream auf NDR.de.

Konzerteinführung und Bruckners Achte to go



Jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn beleuchtet Dramaturg Julius Heile in seiner Einführung diese und andere Geschichten rund um die Sinfonie. Bereits zu Hause oder unterwegs können sich die Besucherinnen und Besucher auf Bruckners Achte mit dem NDR Podcast „Klassik to Go“ einstimmen: https://www.ndr.de/orchester_chor/Klassik-to-Go-Bruckner-Sinfonie-Nr-8,bruckner252.html

4. Dezember 2024/BB

