Stand: 08.11.2024 22:05 Uhr Bremer Fernseh- und Digitalpreis: NDR zweimal ausgezeichnet

NDR Moderator Yared Dibaba erhielt am Freitag, 8. November, für seine Reportage „Yared Dibaba erzählt Dorfgeschichten aus Waffensen“ einen Bremer Fernseh- und Digitalpreis in der Kategorie „Beste Leistung vor der Kamera“. In der Kategorie „Unser ganzer Stolz“ wurde das crossmediale Projekt „Das Werder-Märchen 2004“ von NDR und Radio Bremen ausgezeichnet.

Der Bremer Fernseh- und Digitalpreis würdigt die besten regionalen Ideen aus Fernsehen und Web sowie digitale Projekte und Formate. Er wurde in den Fernsehstudios von Radio Bremen verliehen.

„Yared kommt rum“ ist eine Erkundungstour zu den heimlichen Perlen des Nordens. Dafür macht sich Yared Dibaba immer auf die Suche nach einzigartigen Dörfern und authentischen Menschen in Norddeutschland. Auf seiner „Expedition“ lernt er in jeder Folge einen neuen Ort kennen. In „Yared Dibaba erzählt Dorfgeschichten aus Waffensen“ erkundet Dibaba das 900-Einwohner-Dorf im Landkreis Rotenburg (Wümme). „Yared erreicht mit seiner offenen Art einfach die Menschen auf`m Land. Ein bisschen Plattschnacken darf in keiner Sendung fehlen. Er ist eines der bekanntesten NDR Gesichter und wird in den Dörfern gefeiert. Jetzt feiert erstmal das gesamte Team! Ein toller Preis nach drei Jahren rumkommen in Norddeutschland”, so der verantwortliche NDR Redakteur Thorsten Bartels.

Die ausgezeichnete Reportage stammt aus der Reihe „Yared kommt rum“ und lief am 28. Juni im NDR Fernsehen. Aktuell ist sie in der ARD Mediathek zu sehen. Die Produktion wird gefördert mit Mitteln der nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH.

In dem crossmedialen Projekt „Das Werder-Märchen 2004“ erwecken die Macherinnen und Macher von NDR und Radio Bremen die legendäre Saison 2003/2004 des SV Bremen erneut zum Leben: Es ist ein wahres Märchen: Werder wird Meister und Pokalsieger, der FC Bayern nicht. „Das ist eine ganz tolle Auszeichnung für ein außergewöhnliches multimediales Projekt! Viele Kolleginnen und Kollegen im NDR und bei Radio Bremen waren mehr als ein Jahr lang damit beschäftigt. Wir haben so schöne Rückmeldungen auf alle Veröffentlichungen bekommen. Und jetzt diesen Preis! Das macht uns sehr stolz und glücklich", sagt NDR Reporter Moritz Cassalette.

Mit „Das Werder-Märchen 2004. Die Double-Saison reloaded" starteten NDR und Radio Bremen den ersten deutschen Fußball-Podcast in Echtzeit. In insgesamt 44 Folgen, die ab dem 2. August 2023 Woche für Woche veröffentlicht wurden, können die Hörerinnen und Hörer gemeinsam mit den Podcast-Autoren Moritz Cassalette und Felix Gerhardt die erfolgreichste Saison der Norddeutschen noch einmal durchleben - in Echtzeit. Auch Jan-Dirk Bruns’ „Sportclub Story: Das Werder-Märchen 2004 – 20 Jahre Double“, das seit 7. März in der ARD Mediathek abrufbar ist, wirft einen Blick zurück auf die erfolgreichste Saison in der Geschichte von Werder Bremen. Im NDR Fernsehen lief der Film am 12. Mai.

Den Bremer Fernsehpreis verleiht Radio Bremen im Auftrag der ARD - mit Unterbrechung - seit 1974. Seit diesem Jahr trägt er den Titel “Bremer Fernseh- und Digitalpreis”. Insgesamt gingen 180 Einreichungen ein. Zur Jury gehören Frank Plasberg (ARD-Moderator und Jury-Vorsitzender), Clare Devlin (Crossmedia-Journalistin beim WDR), Gesa Eberl (Moderatorin bei n-tv), Hans Helmich (Redakteur beim Fernsehprogramm der Deutschen Welle und Medientrainer), Andreas Jöli (Korrespondent des Österreichischen Rundfunks in Berlin und Publizistik-Dozent), Inga Mathwig (Redakteurin beim NDR Medienmagazin “ZAPP”).

„Yared Dibaba erzählt Dorfgeschichten aus Waffensen“ in der ARD Mediathek:

https://www.ardmediathek.de/video/yared-kommt-rum/dibaba-erzaehlt-dorfgeschichten-aus-waffensen/ndr/Y3JpZDovL25kci5kZS80Nzk5XzIwMjQtMDYtMjgtMjEtMTU

„Das Werder-Märchen 2004. Die Double-Saison reloaded” - ein Sportschau Podcast in Echtzeit von NDR und Radio Bremen - in der ARD Audiothek und der Sportschau-App:

https://www.ardaudiothek.de/sendung/das-werder-maerchen-2004-ein-podcast-in-echtzeit/94634028/

https://www.sportschau.de/podcasts/das-werder-maerchen-2004/das-werder-maerchen-2004-die-double-saison-reloaded,das-werder-maerchen-2004-podcast-100.html

„Sportclub Story: Das Werder-Märchen 2004 – 20 Jahre Double“ – eine gemeinsame Produktion von NDR und Radio Bremen - in der ARD Mediathek:

https://www.ardmediathek.de/video/sportclub-story/das-werder-maerchen-2004-20-jahre-double/ndr/Y3JpZDovL25kci5kZS9wcm9wbGFuXzE5NjM1MzE0OV9nYW56ZVNlbmR1bmc

8. November 2024/ WH

