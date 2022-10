Stand: 19.10.2022 21:10 Uhr Blauer Panther für STRG_F Produktion "Gegen Putin: So gefährlich ist Protest in Russland"

Das Format STRG_F (NDR/funk) wird mit dem Preis „Blauer Panther – TV & Streaming Award“ in der Kategorie Information/Journalismus ausgezeichnet. Der Blaue Panther geht an die Autor*innen Nadja Mitzkat, Annette Kammerer und Jan Vollmer für die Berichterstattung „Gegen Putin: So gefährlich ist Protest in Russland“. Bisher wurde der Preis unter dem Namen „Bayerischer Fernsehpreis“ verliehen.

In der Recherche zeigen die Autor*innen, wie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine das Leben von vier regierungskritischen Frauen in Russland verändert. Bloggerin Darja wird offen bedroht. Gegen die junge Künstlerin Alisa läuft ein Verfahren. Lehrerin Helga erzählt, wie Berufskolleg*innen von Schülerinnen und Schülern denunziert werden, wenn sie sich kritisch zum Krieg äußern. Und Künstlerin Sonja, muss nach Tiflis fliehen, weil sie in einer Kunstaktion eine Soldatenpuppe verbrannte. Noch zu Beginn des Krieges gingen einige von ihnen genau wie tausende Regimekritiker*innen auf die Straße. Doch schon bald wurde Kritik am Krieg brutal verfolgt. Trotz drohender Repressalien wollen diese Frauen weiter öffentlich ihre Meinung vertreten:

STRG_F spricht in der Dokumentation auch mit Menschen wie Nikita, einem Studenten, der in einer Telegrammgruppe Stimmung für den Krieg und gegen Kritiker*innen macht.

Für die Umsetzung des Filmes mussten die Reporter*innen kreativ und besonders vorsichtig vorgehen: Sie machten Videocalls, arbeiteten mit Kameraleuten vor Ort, die anonym bleiben mussten, reisten selbst nach Tiflis, Georgien und wurden zudem von ARD Korrespondent Demian von Osten in Moskau unterstützt.

Auszug aus der Jurybegründung: „Die Produktion ist unter beachtlichen Risiken

entstanden, sie zeigt uns die Verfolgung jeglicher kritischen Aktivitäten in Russland und gibt

uns gleichzeitig einen verstörenden Einblick in einen von vielen prorussischen Telegram-

Kanälen, der das Ausmaß an nationalistischem Fanatismus erahnen lässt.“

Die Dokumentation ist in der ARD Mediathek und auf Youtube abrufbar.

Seit 1989 als Bayerischer Fernsehpreis verliehen, präsentiert sich die renommierte Auszeichnung 2022 als „Blauer Panther – TV & Streaming Award“ mit einer neuen inhaltlichen Ausrichtung. Neben TV- können auch Produktionen für Streaminganbieter oder Web-Creator-Formate für Social Media-Plattformen ausgezeichnet werden. Vergeben wird er in den vier Kategorien Information / Journalismus, Fiktion, Entertainment und Kultur / Bildung.

Das Team hinter "Gegen Putin: So gefährlich ist Protest in Russland":

Ein Film von Annette Kammerer, Nadja Mitzkat, Jan Vollmer

Kamera: David Diwiak, Annette Kammerer, Jan Vollmer

Schnitt: David Diwiak, Sebastian Lipp

Mitarbeit: Demian von Osten, Ekaterina Fomina, Daniel Sagradov

Grafik: Jakob Rompkowski

Übersetzung: Ruth Altenhofer, Aida Rakhmetullina

Redaktion: Nino Seidel, Lutz Ackermann

19. Oktober 2022 /ASR

***************************************

Norddeutscher Rundfunk

Unternehmenskommunikation

Presse und Kommunikation

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

presse(at)ndr.de

www.ndr.de

www.twitter.com/NDRpresse