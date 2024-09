Stand: 05.09.2024 21:56 Uhr Bestes Entertainment: NDR 2 Serie „Die Kur-Oase“ mit Deutschem Radiopreis ausgezeichnet

Das beste Radio-Entertainmentformat des Jahres kommt von NDR 2: Bei der Verleihung zum Deutschen Radiopreis am Donnerstag, 5. September, ist Andreas Altenburg für sein Comedy-Format „Kur-Oase“ ausgezeichnet worden. Eine unabhängige Jury des Grimme-Instituts hat die Preisträger ausgewählt.

NDR Intendant Joachim Knuth: „NDR 2 nimmt die Hörerinnen und Hörer in der „Kur-Oase“ mit auf eine Tour in zwischenmenschliche Tiefen und Untiefen – lebensnah und liebevoll. Wie Andreas Altenburg es schafft, seine vier einzigartigen Charaktere, die er alle selbst spricht, mit feinem norddeutschen Humor lebendig werden zu lassen, das hat große Klasse.“

In der Begründung der Jury des Grimme-Instituts heißt es: „In Andreas Altenburgs ,Die Kur-Oase‘, werden wir wochentäglich Ohrenzeugen von therapeutischen Gruppensitzungen der ganz besonderen Art. Wunderbar verschroben und mit viel Liebe zum Detail produziert, verleiht ihr Schöpfer seinen vier Schützlingen hier unterschiedliche Identitäten, die er alle selbst inszeniert und akustisch zum Leben erweckt. Das Ergebnis sind äußerst skurrile Therapiesitzungen, die ein großartiges Kopfkino erzeugen und in denen stets aktuelle Themen aus dem Radioland mit Herz und norddeutschen Humor ausgiebig und liebevoll analysiert werden. ‚Die Kur-Oase‘ auf NDR 2 - eine wunderbar stimmige Radio-Sitcom, spitz pointiert und auf hohem humoristischem Niveau. Bereits in der 3. Staffel produziert, hat sie nicht nur viele Fans bei den Hörer:innen, sondern auch in der Jury des Deutschen Radiopreises 2024.“

Die Verleihung des Deutschen Radiopreises 2024 wurde deutschlandweit live von öffentlich-rechtlichen und privaten Radiosendern übertragen und im Netz gestreamt. Im NDR Fernsehen ist die Show zeitversetzt zu sehen, ebenso in weiteren Dritten Programmen der ARD.

5. September 2024/BB

***************************************

Norddeutscher Rundfunk

Unternehmenskommunikation

Presse und Kommunikation

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

presse@ndr.de

www.ndr.de

www.twitter.com/NDRpresse